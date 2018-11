Der TV-Unterhalter drückt sich um ein klares Statement: Er spricht die Vorwürfe nicht öffentlich an, sondern thematisiert sie auf einer ausweichenden „Meta-Ebene“

„Meine Damen und Herren, ich muss tatsächlich jetzt in eigener Sache mal zu einem ernsteren Thema kommen“, erklärt Jan Böhmermann nach seinem Standup-Monolog. „Ein Thema, auf das sich die Medien in dieser Woche ja regelrecht gestürzt haben. Meinungsmacher von der 'Apotheken-Umschau' bis zum Hund von Sarah Kuttner. Ein Thema, was unsere Sendung betrifft, war diese Woche überall in den Schlagzeilen, im Speziellen mich betrifft das Thema." So fängt die jüngste Folge „Neo Magazin Royale“ an, von der man eine Reaktion des Moderators auf Oliver Polaks Antisemitismus-Vorwürfe erwartete. Der Komiker hat in seiner Schrift „Gegen Judenhass“ (Suhrkamp) eine Show-Einlage Böhmermanns, Klaas…