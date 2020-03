Jared Leto: Nur knapp dem Tod entronnen

Das wird Sie auch interessieren





„Ich will nicht zu dramatisch klingen, aber dies hier war der Tag, an dem ich fast gestorben wäre“ – Jared Leto teilte auf Twitter zwei Fotos, die zeigen, dass sein Leben buchstäblich an einem dünnen Seil hing. Beim Bergsteigen wäre der Schauspieler („Joker“) und Sänger („Thirty Seconds To Mars“) wohl in den sicheren Tod gestürzt, wäre sein Sicherheitsseil weiter gerissen („Loudwire“ berichtete zuerst).

„Ich war bergsteigen am Red Rock mit Alex Honnold (ein Profibergsteiger, berühmt geworden durch die Doku „Free Solo“)“, schreibt Leto. „Ich sah hoch, und innerhalb von Sekunden durchschnitt der Felsen das Seil, während ich um die 600 Fuß (182 Meter) in der Luft hing. Ich erinnere mich noch daran, wie ich auf den Erdboden blickte.“

In einem zweiten Post teilte er dann mit, wie es ihm mit der Situation ging, und wie er sich rettete. „Ein seltsamer Moment. Weniger einer der Angst, eher ein wenig melancholisch. Das Adrenalin schoss danach ein, als ich es zurück auf die Mauer schaffte. Wir haben es durchgestanden und überlebt.“

Und Leto schließt mit: „Eigentlich war alles im Endeffekt recht witzig. Wir kletterten weiter, bis in die Nacht.“

Jared Leto auf Twitter: