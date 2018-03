Jay-Z und Beyoncé live 2018: Das sind die Ticket-Preise!

Jay-Z und Beyoncé gehen im Sommer gemeinsam auf Tour und spielen im Rahmen ihrer „OTR II Tour“ auch zwei Stadion-Konzerte in Deutschland. Für die Gigs in Berlin und Köln gibt es seit 14. März Karten zu kaufen.

Weiterlesen Live 2018: Die besten und wichtigsten Tourneen Sehen Sie hier: alle von ROLLING STONE 2018 präsentierten Tourneen, dazu ausgesuchte Konzerte Für den Auftritt im Olympiastadion in Berlin am 28. Juni müssen Fans mindestens 69,40 Euro einplanen. Der Höchstpreis beträgt derzeit 178,64 Euro. Mehrere Preiskategorien sind bei Eventim inzwischen nicht mehr verfügbar, dazu gehören auch Stehplätze – Front Of Stage.

In Köln (03. Juli, RheinEnergieSTADION) könnten Fans – zumindest zu diesem Zeitpunkt – Trauer tragen. Zur Zeit sind zumindest bei Eventim alle Preiskategorien nicht verfügbar.

Jay-Z und Beyoncé live: Wie komme ich noch an Tickets?

Sollten Sie noch an Tickets interessiert sein, warten sie erst einmal ab, kaufen Sie nicht sofort bei eBay zu Dumping-Preisen und nutzen Sie auch nicht das Angebot der halblegalen Ticketbörsen, wo Sie ebenfalls draufzahlen müssen. Meist legt sich der Run auf die begehrten Eintrittskarten nach einigen Wochen. Dann können Sie in der Regel zu vernünftigen Preisen zuschlagen. Auch vor den Stadien dürften sie an den Konzerttagen noch fündig werden.

Jay-Z and Beyoncé live in Deutschland – Termine

28. Juni 2018: Berlin, Olympiastadion

03. Juli 2018: Köln, RheinEnergieSTADION

50. Outkast - 'B.O.B' ('Stankonia, 2000) Outkast haben das 21. Jahrhundert mit einer Single begrüßt, die vermutlich noch im 22. Jahrhundert ihrer Zeit voraus klingen wird: Big Boi und Andre 3000 artikulieren Ängste zur Jahrtausendwende auf einen ernsthaft wahnsinnigen Beat von Presslufthammer-Drums, Gitarren à la ‚Hendrix At Monterey’ und Chören, die ‚Power Music, electric revival’ singen wie ein Gospel-Chor der von Afrika Bambaataa geleitet wird.  Fotostrecke: Die 50 besten Hip-Hop-Songs aller Zeiten – die komplette Liste