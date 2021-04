Jehnny Beth & Bobby Gillespie: Neues Album „Utopian Ashes“

Post Malone hat bald seinen zweiten Gastauftritt auf der großen Leinwand. Nach seiner Knast-Rolle ergeht es ihm nun aber (anscheinend) auch nicht viel besser, wie der Trailer für „Wrath Of Man“ zeigt.

Post Malone ist eigentlich als Sänger, Rapper und Musikproduzent bekannt. Am Dienstag (30. März 2021) wurde nun der Trailer für den Actionthriller „Wrath of Man“ veröffentlicht. Und neben Action-Star Jason Statham hat auch der Musiker einen kurzen Gastauftritt. Statham übernimmt die Rolle des „H“, der laut Trailer „bei einer Geldtransportfirma arbeitet, die jede Woche Hunderte von Millionen Dollar in Los Angeles bewegt.“ Der kurze Clip zeigt einen Raubüberfall auf die Ladung des Trucks von „H“ und seinen Komplizen. In dieser Sequenz offenbart er seine Fähigkeiten als Revolverheld und schießt nachfolgend auf den bereits auf dem Boden liegenden Post Malone. Während…