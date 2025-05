Bericht: Biden sollte zweite Amtszeit im Rollstuhl verbringen

Trump will Bidens Begnadigungen via Social Media rückgängig machen

Laut neuen Details aus einem bald erscheinenden Buch von Jake Tapper von CNN und Alex Thompson von Axios haben Berater des ehemaligen Präsidenten Joe Biden hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert, ihn in einen Rollstuhl zu setzen, sollte er eine zweite Amtszeit gewinnen.

„Original Sin“ beschreibt internen Umgang mit Bidens körperlichem Verfall

Laut den heute von Axios veröffentlichten Details schreiben Thompson und Tapper in ihrem Buch „Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again“, dass die Sorge um Bidens nachlassende Gesundheit unter seinen Mitarbeitern so groß war, dass „intern darüber diskutiert wurde, den Präsidenten in einen Rollstuhl zu setzen. Was jedoch erst nach der Wahl geschehen sollte“.

Diskussion um Rollstuhl-Nutzung nach Wiederwahl

„Angesichts des Alters von Biden sagte [sein Arzt Kevin O’Connor] auch privat, dass bei einem weiteren schweren Sturz ein Rollstuhl für eine möglicherweise schwierige Genesung notwendig sein könnte“, heißt es in dem Buch weiter.

Maßnahmen zur Risikominimierung hinter den Kulissen

Die Befürchtungen, dass ein Präsident mitten im Wahlkampf im Rollstuhl sitzen könnte, hielten sie letztlich davon ab. Doch Thompson und Tapper schreiben, dass das Team des ehemaligen Präsidenten Vorsichtsmaßnahmen traf, um Stürze oder andere Zwischenfälle zu vermeiden. Darunter die Reduzierung der von ihm erwarteten Gehstrecken. Die Unterrichtung über die Routen. Und das häufigere Tragen von Turnschuhen.

Bidens Arzt äußert sich zu Wirbelsäulenproblemen

In einer Erklärung gegenüber Axios sagte ein Sprecher Bidens, dass die steife Gangart des ehemaligen Präsidenten gegen Ende seiner Amtszeit „teilweise durch Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule verursacht wurde. Dass jedoch keine besondere Behandlung erforderlich war. Und sich sein Zustand nicht verschlechtert hatte“.

„Er war diesbezüglich offen. Und es war keineswegs ’schwerwiegend’“, fügten sie hinzu. „Ja, es gab körperliche Veränderungen, als er älter wurde. Aber Alterserscheinungen sind kein Beweis für geistige Unfähigkeit. Wir warten immer noch darauf, dass jemand, irgendjemand, darauf hinweist, wo Joe Biden eine Entscheidung als Präsident treffen oder eine Rede halten musste, bei der er aufgrund geistigen Verfalls nicht in der Lage war, seine Arbeit zu tun. Tatsächlich deuten die Beweise auf das Gegenteil hin. Er war ein sehr effektiver Präsident.“

Ein Vorfall mit George Clooney bei einer Spendenveranstaltung

The New Yorker veröffentlichte einen vollständigen Auszug aus Original Sin, in dem von einer hochkarätigen Spendenveranstaltung im Jahr 2024 berichtet wird, bei der mehrere Teilnehmer über Bidens nachlassende körperliche und geistige Verfassung bestürzt waren. George Clooney, der Biden seit Jahren kennt, war Gastgeber der Veranstaltung. Und Biden erkannte ihn nicht einmal.

Präsident erkennt langjährigen Bekannten nicht

„Danke, dass Sie hier sind“, sagte Biden zu Clooney. Offenbar ohne zu wissen, dass er mit dem Starschauspieler sprach.

„Sie kennen doch George“, sagte ein Berater Biden angeblich. Aber ohne Erfolg. Der Berater stellte klar, dass er mit dem Schauspieler George Clooney sprach. Biden erinnerte sich schließlich. „Das war nicht in Ordnung“, sagte ein Hollywood-VIP, der die Szene beobachtet hatte, zu Tapper und Thompson. „Dieser Moment, in dem man jemanden erkennt, den man kennt – vor allem eine berühmte Person, die eine verdammte Spendenaktion für einen veranstaltet –, kam zu spät. Es war unangenehm.“

Prominente Gäste reagieren besorgt auf kognitive Aussetzer

Das Problem war nicht nur, dass Biden der Präsident der Vereinigten Staaten war. Sondern dass er sich mitten in einer Kampagne befand, um wiedergewählt zu werden. Und Donald Trump daran zu hindern, ins Amt zurückzukehren. Laut einer separaten Rezension von Original Sin durch The Guardian , der ein Exemplar des Buches erhalten hatte, sagte der ehemalige Wahlkampfmanager von Obama, David Plouffe, den Autoren von Original Sin, dass Biden „uns total versaut“ habe, indem er trotz klarer Anzeichen für einen Rückzug aus dem Wahlkampf an der Kampagne festhielt.

Eine andere Quelle, die mit Tapper und Thompson sprach, sagte, dass Mitarbeiter „versucht hätten, [Biden] vor seinen eigenen Mitarbeitern zu schützen, sodass viele Menschen das Ausmaß des Niedergangs, der 2023 begann, nicht bemerkten“.

Berater und Strategen sprechen von „Wahlbetrug an der Partei“

„Ich liebe Joe Biden. Wenn es um Anstand geht, gibt es in der Politik nur wenige wie ihn. Dennoch war es ein Bärendienst für das Land und die Partei, dass seine Familie und seine Berater ihm erlaubt haben, erneut zu kandidieren“, fügte der namentlich nicht genannte hochrangige Berater hinzu. Ein prominenter demokratischer Stratege wird mit den Worten zitiert, dass „es eine Abscheulichkeit war“. Und dass Biden „der Demokratischen Partei die Wahl gestohlen hat. Er hat sie dem amerikanischen Volk gestohlen“.

Gesundheitsfragen als zentrales Thema der Präsidentschaftswahl 2024