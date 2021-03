Am 11. Dezember 1970 veröffentlichte John Lennon sein legendäres Solo-Debüt-Album „John Lennon/Plastic Ono Band“, das er selbst als „das Beste, was ich je getan habe” betitelte. Das 50-jährige Jubiläum der Platte soll nun mit einem umfangreichen Super Deluxe Boxset ab dem 16. April gebührend gefeiert werden. Die Sammlung knüpft zudem an das im Oktober 2020 erschienene Buch „John & Yoko/Plastic Ono Band“ an.

Das Boxset mit dem Titel „John Lennon/ Plastic Ono Band – The Ultimate Collection“ kündigt sich als Entdeckungsreise in eines der wichtigsten Meisterwerke der Popgeschichte an. Neben acht CDs und einem brandneu gemasterten Stereomix des Albums umfasst das Set zudem unbearbeitete Studioaufnahmen, Outtakes, eine Audio-Dokumentation über den Entstehungsprozess der einzelnen Songs sowie eine Blu-Ray-Audio-CD mit neuen Surroundmixen. Auch die nach dem Beatles-Aus entstandenen Singles „Give Peace A Chance“, „Cold Turkey“ und „Instant Karma! (We All Shine On)“ werden hier nochmal präsentiert.

Yoko Ono an Produktion und Kreativprozess beteiligt

John Lennon nahm „John Lennon/Plastic Ono Band“ 1970 in den EMI Studios in der Abbey Road auf, kurz nachdem die Beatles ihre Auflösung bekannt gaben. Bis heute gilt die Platte mit ihren insgesamt elf Tracks und den aufrüttelnden Texten als Lennons kritischste, aber auch persönlichste Arbeit. Seine heutige Witwe Frau Yoko Ono war auch an Produktion und kreativem Prozess des Boxsets beteiligt. Mit dabei war zudem das gleiche Team, was 2018 bereits die Sammlung „Imagine – The Ultimate Collection“ aufbereitete, darunter der Toningenieur und Mixer Paul Hicks, der für seine Arbeit in Vergangenheit bereits drei Grammys gewann.