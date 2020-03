Corona! John Prine kämpft mit Beatmungsgerät um sein Leben

Eigentlich sollte Alice Cooper durch Deutschland touren. In Zeiten von Coronavirus setzt er sich für den Support von Newcomern ein und hat ein Goodie für Fans.

Noch in der vergangenen Woche war Alice Cooper in Deutschland unterwegs. Gemeinsam mit anderen Acts, wie etwa Robin Zander alias Cheap Trick, stand die mittlerweile abgesagte „Rock meets Classic“-Tour auf dem Plan. Die Shows wurden laut Veranstalter aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf 2021 verschoben. Auch Alice Coopers Nordamerika-Tour wurde bis auf Weiteres abgesagt. Cooper ist mittlerweile wieder in den heimischen USA. Doch was macht der Musiker nun zu Hause? Schließlich ist Cooper einer der Künstler, der kaum ein Jahr ohne Live-Auftritt verbringt. Dem US-amerikanischen Rolling Stone gab der frisch gebackene 72-Jährige nun eine – natürlich so wie sich das im Home-Office gehört…