Joko und Klaas: Fake-Vorwürfe nach ProSieben-Duell

Für seine Fernsehshow plauderte der Moderator in einem Kiosk mit dem US-Schauspieler – und machte dabei unerlaubt Werbung für eines seiner Produkte. Dafür kann jetzt mit einer ordentlichen Strafe gerechnet werden.

Im Zuge seiner ProSieben-Abendsendung „Late Night Berlin“ traf der deutsche Moderator Klaas Heufer-Umlauf wie zufällig auf den Weltstar Will Smith. In dem inszenierten Clip begegnen sich die beiden in einem Berliner „Späti“, in dem Smith „nur kurz Schoko kaufen“ wollte. Aus dem Aufeinandertreffen entwickelt sich ein entspanntes Interview in abwechslungsreicher Umgebung. Alle im Kiosk angebotenen Produkte, die im Hintergrund zu sehen sind, wurden dafür zuvor von den Sendungs-Mitarbeitern gründlich umgedreht, damit auch ja kein Aufdruck zu sehen ist. Nur in einem Kühlregal leuchtet recht auffällig die hellblaue Verpackung von „Just Water“ – der Marke, die zur Firma von Will Smith…