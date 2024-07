Jon Bon Jovi trauert um seine Mutter Carol Bongiovi

Carol Bongiovi, einigen Fans vor allem als „Mom Jovi“ bekannt war, starb am Dienstag (09. Juli) drei Tage vor ihrem 84. Geburtstag im Monmouth Medical Center in Long Branch, New Jersey. Die Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

„Unsere Mutter war eine Kraft, mit der man rechnen musste; ihr Geist und ihre Einstellung, etwas in die Hand zu nehmen, haben diese Familie geprägt“, sagte Jon Bon Jovi in einer Erklärung in den sozialen Medien. „Wir werden sie sehr vermissen.“

Bongiovi war nicht nur wichtig für den Familienzusammenhalt, sie sorgte auch hinter den Kulissen bei der Band ihres Sohnes, dass alles wie gewünscht lief. So gründete sie einen einflussreichen Fanclub.

In seinem „Story of Love“-Video aus dem Jahr 2021 setzte Jon Bon Jovi seinen Eltern ein Denkmal, sang über deren Liebe vor einem großen Schwarz-Weiß-Porträt. Gleichzeitig schlug der Musiker auch eine Verbindung zu seiner Highschool-Liebe Dorothea Bongiovi.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Carol Bongiovi nahm die Dinge in die Hand

Seine Eltern lernten sich in den 1950er Jahren kennen, als sie beide beim Marine Corps waren, und heirateten kurz darauf. Bevor Carol zum Militär eingezogen wurde, arbeitete sie als Floristin und war – was sie nach Angaben Bon Jovis auch selbstbewusst in ihrem Lebenslauf vermerkte – einer der ersten Playboy-Häschen.

Geboren wurde Carol unter dem Namen Sharkey in Erie, Pennsylvania, wo sie auch aufwuchs. Nachdem sie und ihr Mann aus den Marines entlassen wurden, zogen sie nach Sayreville, New Jersey, wo 1962 ihr Sohn Jon geboren wurde.

Wie es in Laura Jacksons Biographie über Bon Jovi zu lesen ist, bemühte sich seine Mutter sehr früh darum, dass sich ihr Nachwuchs mit Musik beschäftigte. Mit sieben Jahren erhielt er seine erste Gitarre (auch wenn er erst als Teenager so richtig damit loslegte), wurde von ihr aber auch dazu animiert, vor dem Spiegel schon einmal die Posen eines Sängers zu erproben.

Mehr zum Thema DAS wäre Jon Bon Jovis Abschiedssong bei Karriereende

Neben ihrem Ehemann und ihrem Musikersohn und dessen Frau hinterlässt Carol laut „Variety“ noch zwei weitere Söhne und deren Ehepartner – Anthony und Nina Yang Bongiovi aus Los Angeles und Matthew und Desiree Bongiovi aus Holmdel, New Jersey – sowie acht Enkelkinder.

Die Beerdigung wird im familiären Rahmen stattfinden.