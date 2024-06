Frauenheld oder Familienvater? Jon Bon Jovi zeigt sich neuerdings zurückhaltend, obwohl er im Mai noch ganz draufgängerisch wirkte. So hieß es da noch vom Bon-Jovi-Sänger: „Ich bin kein Heiliger. Weißt du, ich sage nicht, dass es keine 100 Mädchen in meinem Leben gegeben hat. Ich bin Jon Bon Jovi. Es war ziemlich gut“, sagte er gegenüber dem „Guardian“.

Innerhalb eines Monats ist der Sänger dann jedoch etwas zurückhaltender geworden. Denn nun korrigierte er: „So war das nicht gemeint!“

Jon Bon Jovi: „Ich bin kein arrogantes Klischeebild von Mann“

In einem erneuten Gespräch mit dem Medienunternehmen klingt es schon fast so, als würde sich der 62-Jährige für seine Aussagen schämen. So sagt er: „Das war ein interessanter Moment, in dem Gehirn und Lippen nicht zusammenpassen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich 100 Frauen hatte, die sich mir an den Hals geworfen haben, aber ich habe den Satz nicht zu Ende gesprochen, so dass ich wirklich wie ein arrogantes Klischeebild von einem Mann wirkte.“

Der Sänger ist seit fast 35 Jahren mit seiner Frau Dorothea Hurley verheiratet. Zusammen hat das Ehepaar vier Kinder. Eine lange Ehe scheint ihm auch wichtiger zu sein, als hunderte Frauen. „Ich habe es einfach beim ersten Mal richtig gemacht. Ich hatte das Glück, sie seit unserer Kindheit zu kennen, und ich hätte mir das Leben nie anders vorstellen können.“

„Wir sind noch nicht tot!“

Auch, wenn Jon Bon Jovi es beziehungstechnisch also eher ruhiger angehen möchte, scheint er seine Karriere gar nicht zur Ruhe kommen wollen zu lassen. Mit Bon Jovi habe er noch viel vor. Anstelle von Nostalgie und alte Hits sprudelt der Musiker noch immer nur so vor Ideen. „Bei mir waren die Gedanken und Ideen für neue Musik nie knapp. Wir wollten immer weiterhin danach streben, großartige Alben zu machen“, so Jovi gegenüber „NME“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das kann sich sehen lassen. Denn am Freitag, den 07. Juni veröffentlichte die Band ihr neues Werk „Forever“. Das Album liefert 12 Songs im gewohnten Stadionrock-Style. „Ich bin sehr stolz auf dieses Album. Der Sound, das Songwriting […] Ich glaube es ist das beste Album, das wir in den letzten 20 Jahren aufgenommen haben. Die Fans werden es lieben“, hieß es vor Veröffentlichung noch von Jon Bon Jovi. Ob der Sänger die Hits allerdings noch lange live performen wird, steht in den Sternen. Im Hinblick auf eine Operation im Jahr 2022 hat er angemerkt, vielleicht nie wieder auftreten zu können. Derzeit probt die Band jedoch wohl einmal im Monat und beobachtet Fortschritte.