Jon Bon Jovi machte zuletzt Schlagzeilen, indem er sich öffentlich über das herannahende Ende seiner Gesangskarriere äußerte. „Wenn ich nicht mehr der Typ sein kann, der ich einmal war, dann bin ich fertig“, so der Bon-Jovi-Sänger.

Das wäre Jon Bon Jovis letzter Song:

In einem Interview gegenüber „Classic Rock“ wurde der Sänger nun gefragt, welchen Song er als Letztes performen würde, wenn seine Karriere endete. Eine Antwort auf die Frage fällt ihm zunächst schwer: „Oh mein Gott! Nur einen? Da muss ich echt gut nachdenken.“ Dann entscheidet sich der 62-Jährige allerdings für einen Hit aus seinem Repertoire: „Das erste, das mir in den Sinn kommt, ist ‚These Days‘, von dem ich glaube, dass niemand jemals darauf kommen würde.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Um seine Auswahl zu begründen, rezitiert er die Lyrics des 1995 erschienenen Songs: „These days, the stars seem out of reach, these days, there ain’t a ladder on the streets. These days are fast, nothing lasts in this graceless age, there ain’t nobody left but us these days.“ Bon Jovi findet: „Ich denke, das bringt auf den Punkt, wo ich im Moment stehe.“

Bon Jovi denkt über das Ende nach

Seine doch eher nachdenklichere Songauswahl könnte damit zu tun haben, dass er bereits das Aus seiner Gesangskarriere abwägt. Grund dafür ist eine Stimmband-Operation, die sich der Sänger 2022 unterzog. Jahrelang hatte der Musiker nur mit großen Problemen singen können. Eines seiner Stimmbänder sei so dick wie ein Daumen gewesen, das andere hingegen so schmal wie sein kleiner Finger. Um die Stimmbänder wieder aufzubauen, sei ihm ein hochmodernes Implantat eingesetzt worden. Von dem Eingriff erholt hat er sich noch nicht. Deshalb ist der Rocker noch heute in Therapie. Im Interview gegenüber „The Sunday Times“ sagt er: „Wenn ich nicht mehr der Typ sein kann, der ich einmal war, dann bin ich erledigt“, sagt er und fügt hinzu: „Und damit kann ich gut leben“.