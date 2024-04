Stimmbänder dick wie Daumen: Jon Bon Jovi erwägt Ende seiner Gesangskarriere

Hängt Jon Bon Jovi seine Zeit als Sänger bald an den Nagel? In einem Interview gegenüber „The Sunday Times“ zeigt sich der 62-Jährige nachdenklich: „Es ist das erste Mal, dass ich das sage, aber wenn der Gesang nicht gut ist, wenn ich nicht mehr der Typ bin, der ich mal war, dann bin ich fertig“, verkündet der Sänger.

Grund dafür sei Stimmband-OP

Im Jahr 2022 unterzog sich Jon Bon Jovi einer aufwendigen Stimmband-Operation. Dieser chirurgische Eingriff sollte seiner Stimme helfen, wieder richtig zu funktionieren. Jahrelang hatte der Musiker nur mit großen Problemen singen können. Eines seiner Stimmbänder sei so dick wie ein Daumen gewesen, das andere hingegen so schmal wie sein kleiner Finger. Um die Stimmbänder wieder aufzubauen, sei ihm ein hochmodernes Implantat eingesetzt worden. Deshalb ist der Rocker noch heute in Therapie. Im Interview sagt er: „Wenn ich nicht mehr der Typ sein kann, der ich einmal war, dann bin ich erledigt“, sagt er und fügt hinzu: „Und damit kann ich gut leben“.

Album-Aufnahmen überstanden

Am 7. Juni 2024 werden Bon Jovi ihr neues Album „Forever“ veröffentlichen. Die Band feiert damit ihr 40. Jubiläum. Frontmann Jon Bon Jovi sagt: „Wir haben gerade ein neues Album aufgenommen. Ich singe jeden Tag in der Therapie. Aber ich will zweieinhalb Stunden pro Abend auftreten, vier Abende die Woche – und ich weiß, wie gut ich sein kann, wenn ich also nicht dieser Typ sein kann … sagen wir es mal so, ich muss nie der fette Elvis sein.“

Die erste Single „Legendary“ veröffentlichten Bon Jovi bereits im März:

Den neuen Aufnahmen nach zu urteilen, machen richtig viele Leute bei Bon Jovi 2024 mit. Nur einer fehlt noch immer, Richie Sambora! Zehn Jahre ist es her, dass Richie Sambora Bon Jovi verlassen hat. Jetzt hat er erklärt, dass er sich eine Wiedervereinigung vorstellen könnte – wenn es für alle Beteiligten passen würde. 2013 war er während der laufenden „Because We Can“-Tour bei Bon Jovi ausgetreten.