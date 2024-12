Julian Lennon: Hautkrebs, Not-OP!

Großer Schreckmoment bei Julian Lennon: Der Sohn John Lennons hat bekannt gegeben, dass er sich einer Notoperation unterziehen musste. Bei ihm wurde Hautkrebs diagnostiziert.

Der 61-Jährige meldete sich auf Instagram zu Wort. Er appelliert daran, sich auf Hautkrebs untersuchen zu lassen sollten. Bei ihm wurde zum zweiten Mal ein Melanom diagnostiziert.

Julian Lennon auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Verstörende Bilder“, so schickt Lennon eine Warnung voran. Auf den Fotos sind das Melanom, als auch Narben zu sehen.

Julian Lennons Text, übersetzt:

„Hallo Leute, nun, so läuft das ab. Bevor ich von Los Angeles nach New York flog, um bei Good Morning America, Sirius XM, iHeart Radio und meiner Frage-und-Antwort-Buchsignierungsveranstaltung für Fotografiska dabei zu sein, ging ich, wie ich es normalerweise in LA mache, zu meiner lieben Dermatologin @drtessmauricio. Dr. Tess, die vor ein paar Jahren mein Muttermal/meinen Hautkrebs entdeckte und operierte. Und mir damit buchstäblich das Leben rettete. Jedenfalls erhielt ich nach Abschluss der GMA eine Nachricht von Dr. Tess, in der sie mich dringend bat, nach Los Angeles zurückzukehren. Da ich zwei Stellen auf meiner Haut, Schulter und Unterarm, hatte, von denen eine ein Melanom war, das so schnell wie möglich operiert werden sollte!“

Und weiter:

„Anstatt also nach Hause zu fahren, meinen Weihnachtsbaum aufzustellen und das Jahr fröhlich ausklingen zu lassen, flog ich, nachdem meine Arbeit in New York erledigt war, direkt zurück nach Los Angeles. Und ging direkt vom Flughafen LAX zur Operation. Mit einem von Dr. Tess empfohlenen Chirurgen, @timneavin, der mehrere Stunden damit verbrachte, mich zu säubern und mich mit großen Sicherheitsabständen zu operieren. In der Hoffnung, dass wir am Ende des Tages klare Ränder haben, was bedeuten würde, dass ich krebsfrei bin …“

Lennons Bewertung:

„Die Operation war ein Erfolg. Aber wir warten noch auf die Ergebnisse der Biopsie, die wir möglicherweise nicht vor Weihnachten erhalten werden. Zunächst einmal bin ich Dr. Tess und Dr. Tim sehr dankbar, dass sie diese Operation so kurzfristig koordinieren konnten, aber hoffentlich wieder einmal mein Leben gerettet haben. In solchen Situationen kann man nie zu zuversichtlich sein. Aber wir alle glauben, dass Dr. Tim die Situation gerettet hat. Also drücken wir erst einmal die Daumen.“

Dann sein Appell an die Fans:

„Natürlich wären gute Nachrichten das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Darauf hoffe ich. Aber ich möchte nur sagen, dass dies auch eine rechtzeitige Erinnerung an alle ist, sich von Ihrem Arzt untersuchen zu lassen. Es dauert nur eine kurze Weile, und Sie könnten am Ende des Tages Ihr eigenes Leben retten Leben retten, am Ende des Tages. Also bitte, um Ihrer selbst, Ihrer Familie und Freunde willen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Arzt und tun Sie, was getan werden muss … Ich liebe das Leben und möchte sehr lange leben, und dies ist eine Möglichkeit und eine Entscheidung, die Ihre Zukunft bestimmen könnte … Ich wünsche euch allen frohe Feiertage und ein gesundes langes Leben … Liebe Grüße an alle.“