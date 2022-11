In der Flughafen-Lounge: Julian Lennon läuft Paul McCartney über den Weg

Lennon und McCartney, wiedervereint im Jahre 2022 auf dem Flughafen London Heathrow. Tatsächlich entspricht diese Meldung den Tatsachen – wenngleich hier die Zusammenkunft zwei unterschiedlicher Generationen gemeint ist. Julian Lennon hat am Sonntag (13. November) ein Foto des Treffens auf Instagram gepostet. Dazu schrieb der Sohn von John Lennon in übersetzten Worten: „Es ist großartig, wen man so in einer Flughafen-Lounge treffen kann. Es ist niemand anderes als Onkel Paul“. Er sei dankbar, so der 59-Jährige. Es ist anzunehmen, dass sich die beiden zufällig über den Weg gelaufen sind: „So, so schön und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit …“, heißt es ferner in der Bildunterschrift.

McCartney verweist auf Lennons jüngste Platte

Auf dem zweiten Schnappschuss hält der ehemalige Pilzkopf ein Smartphone in die Kamera. Der Bildschirm des Handys zeigt die Spotify-Ansicht von Julian Lennons unlängst erschienenem Album „Jude“. Nicht umsonst trägt es jenen Titel: Einst schrieb Paul McCartney mit „Hey Jude“ eines der berühmtesten Beatles-Stücke – und wahrscheinlich auch eines der berühmtesten Stücke Musik überhaupt – für den damals Fünfjährigen. John Lennon hatte sich kurz zuvor von seiner ersten Frau Cynthia getrennt, in der Folge sah das Kind seinen Vater nur noch selten.

Mit drei Herzchen-Emojis wurde der Post unter anderen von Julian Lennons Halbbruder Sean Ono Lennon kommentiert. Auch McCartneys Tochter Mary reagierte auf das Bild: „Das macht mich glücklich“, so ihre Worte.