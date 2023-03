Juno Awards: Avril Lavigne verscheucht Nackt-Flitzerin – „Get the fuck off, bitch“

Am Montag (13. März) fand in Edmonton, Alberta die Show zur Verleihung der „Juno“-Awards statt, der kanadischen Version der „Grammy“-Awards. Während der Show gewann Avril Lavigne den „Fan Choice Award“. Ihre Anmoderation für den indisch-kanadischen R&B-Sänger AP Dhillon nutzte jedoch eine oberkörperfreie Frau für eine spezielle Einlage. Sie stürmte auf die Bühne und präsentierte ihren nackten Rücken, auf dem „Save the Greenbelt“ stand. Die Sängerin versuchte erst, die unerwartete Zweisamkeit zu ignorieren, entschloss sich dann aber, was zu sagen. „Get the fuck off, bitch“, blaffte sie die Frau an, die kurz danach von einem Sicherheitsbeamten von der Bühne eskortiert wurde.

Why did a topless lady just get on the stage during Avril Lavigne’s speech at the junos pic.twitter.com/mj9UhopuyT — mazzy (@mazzypopstar) March 14, 2023

Die Botschaft bezieht sich auf ein Projekt der Regierung Ontarios, für das bis 2025 ca. 50.000 Wohneinheiten entstehen sollen. Wofür allerdings mehrere Tausend Hektar des sogenannten „Greenbelt“ weichen müssten: ein Naturschutzgebiet rund um den „Golden Horseshoe“, ein urbanes Gebiet im Süden Ontarios, in dem auch Toronto liegt.

Als Lavigne später die Bühne, um ihre eigene Auszeichnung entgegenzunehmen, kommentierte sie den Vorfall ironisch: „Versucht’s dieses Mal erst gar nicht.“

Großer Gewinner des Abends war The Weeknd, der insgesamt fünf Awards gewann, darunter „Artist of the Year“ und „Album of the Year“ für seins 2022 erschienene Platte „Dawn FM“.

Lavigne hat es vor kurzem in die Schlagzeilen geschafft, als öffentlich wurde, dass sie nach der Trennung von ihrem Verlobten Mod Sun mit dem Rapper Tyga knuddelt.