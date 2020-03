Video: Sam Neill präsentiert „Creep“ von Radiohead – auf der Ukulele

Seit Tagen schimpft der Comedian - selbst in Heimquarantäne - über über die Ignoranz deutscher Influencer in der Corona-Krise.

„Ich raste aus!“ Oliver Pocher scheint in seiner Coronavirus-Quarantäne eindeutig zu viel Zeit zu haben. Jedenfalls so viel Zeit, endlich mal dazu zu kommen, im Netz anzuschauen, was deutsche Instagram- und YouTube-Influencer so zum Thema dieser Tage produzieren. Das ist für den Comedian derart erschreckend, dass er vor den Augen seiner filmenden Ehefrau Amira regelrecht ausflippt. Vor allem das im Netz zur Schau gestellte unbedarfte Konsumverhalten ohne Interesse für die gebotenen Distanzregeln im Alltag treibt Pocher das Blut in den Kopf. „Ich mach' euch alle tot!“ „Ich mach' euch alle tot!“, kreischt er, um dann später auszuholen: „Wenn's der Virus…