Nach der Verhaftung von Justin Timberlake am 18. Juni 2024 wegen Trunkenheit am Steuer kursieren im Internet Gerüchte, der Sänger sei nicht nur alkoholisiert gewesen, sondern habe auch unter Drogeneinfluss gestanden. Nun meldete sich Timberlakes Anwalt zu Wort und erklärte, seinen Mandanten „energisch“ gegen die Anschuldigungen verteidigen zu wollen.

Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtete, schrieb ein X/Twitter-Account mit dem Namen @PooCrave, Timberlake habe Spuren von Ecstasy, Poppers, Truvada und Kokain in seinem Blut gehabt, als er von der Polizei angehalten wurde. Obwohl es sich dabei um keine offizielle oder bekanntermaßen verlässliche Quelle handelte, ging der Tweet viral und wurde 25.000 Mal geteilt und 24 Millionen Mal angesehen.

Justin Timberlakes Anwalt: „Zu gegebener Zeit viel zu sagen“

Timberlakes Anwalt Ed Burke erklärte nun gegenüber der PA Media News Agency: „Ich freue mich darauf, Herrn Timberlake bei diesen Anschuldigungen energisch zu verteidigen. Ich werde zu gegebener Zeit viel zu sagen haben, aber ich warte derzeit auf die vollständige Aufklärung durch die Staatsanwaltschaft“.

Timberlake wurde am 18. Juni in New York wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Laut Medienberichten gab er an, nur einen Martini getrunken zu haben. Er verweigerte allerdings einen Atemtest. Wie Burke erklärt, ist dies einer von drei Punkten seiner gerichtlichen Vorladung – die anderen beiden seien das Überfahren eines Stoppschilds und das Nichtbefahren der richtigen Fahrspur.

Jessica Biel „nicht erfreut“ über den Vorfall

Timberlakes Frau, die Schauspielerin Jessica Biel, soll laut Insiderberichten wenig überraschend nicht erfreut über den Vorfall sein. Sie befindet sich gerade bei Dreharbeiten für die Serie „Better Sister“. „Sie musste gestern filmen. Sie mag keine Aufmerksamkeit für die Familie, schon gar keine negative“, zitiert das Magazin „People“ eine ungenannte Insiderquelle. Sie würde jedoch „immer an seiner Seite“ stehen. Timberlake sei jedoch ein toller Vater und Ehemann, so die Quelle.