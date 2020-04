Kadavar, Drangsal, Fatoni: ARTE Concert zeigt „Berlin Live“-Konzerte

Arte Concert und Berlin Live präsentieren Nouvelle Vague und das Moka Efti Orchestra und laden zur ARTE Party zur Berlinale 2020 ein. ROLLING STONE streamt die Konzerte

Am 22. Februar ist es wieder soweit: Die offizielle Arte-Party zur Berlinale 2020 steigt. Im Berliner Schwuz-Club treten Nouvelle Vague sowie das Moka Efti Orchestra auf – beides Bands, die zwei Epochen der Film und Musikgeschichte feiern. Danach legen DJ bis in den Morgen auf. Nouvelle Vague haben das Konzept „Coverband“ weiterentwickelt: Das französische Musikkollektiv kleidet Klassiker der 80er-Jahre in ein Bossa nova/New-Wave-Gewand. Nouvelle Vague bei Berlin Live: Nach Nouvelle Vague ist das Moka Efti Orchestra dran – Fernsehzuschauer kennen das Orchester bestens aus Tom Tykwers TV-Serie „Babylon Berlin“, der Hit „Zu Asche, zu Staub“ mit Severija ist uns allen noch…