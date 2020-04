Kinofilm „Die Känguru-Chroniken“ wegen Corona früher im Stream

Diese Musiker haben sich mit dem Coronavirus angesteckt und dis im Netz öffentlich gemacht.

„Das Coronavirus diskriminiert nicht.“ schrieb Lady Gaga erst kürzlich in einem Instagram-Appell an ihre Fans, sich zum Schutz anderer selbst zu isolieren. Nun ist klar, dass die Worte des Popstars derzeit wohl treffender nicht sein könnten. Denn während die Zahl der Neuinfektionen weltweit tagtäglich ansteigt, sind es doch auch gerade Berichte über berühmte Namen aus der Musik- und Filmbranche, die als positiv auf COVID-19 getestet gelten, die sich häufen. Ed O'Brien (Radiohead) Der Gitarrist von Radiohead hat am 23. März öffentlich gemacht, wahrscheinlich mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Er befinde sich in Selbstquarantäne zuhause und habe Symptome, wie sie…