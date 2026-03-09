Kanye West kämpft bei seiner Aussage im Malibu-Villa-Prozess gegen den Schlaf

Er schien kurz davor, dem Yeezy weitere Z’s hinzuzufügen, als er am Freitag bei einem Prozess über seine frühere Malibu-Villa aussagte.

Ye, der Künstler, der früher als Kanye West bekannt war, erschien in einem Gerichtssaal in Los Angeles und gähnte wiederholt, schloss die Augen für lange Strecken und schien seinen Kopf manchmal aufzufangen, als würde er im Zeugenstand eindösen. Mit monotoner Stimme antwortete er auf Dutzende von Fragen über das architektonisch bedeutsame Malibu-Haus, das er 2021 für 57 Millionen Dollar gekauft und später mit erheblichem Verlust wieder verkauft hatte, mit „Daran kann ich mich nicht erinnern“.

Der verschlafene Auftritt löste Blicke unter den Zuschauern im Gerichtssaal aus. Ron Zambrano, der Anwalt des Klägers Tony Saxon, drehte sich an einem Punkt sogar um und formte lautlos die Worte „Schläft er?“ für einen Kollegen. Auch der Richter schien es zu bemerken und bat Zambrano, die Dinge in der Nachmittagssitzung „etwas flotter“ zu gestalten.

Erschöpft im Zeugenstand

Nach einer besonders langen Pause mit scheinbar geschlossenen Augen bat Ye Zambrano, eine Frage zu wiederholen. Die Gerichtsschreiberin las sie vor: „Als Sie Saxon einstellten, war Ihnen bewusst, dass Sie Saxon damit beauftragt hatten, Ihre Vision für das Ando-Haus umzusetzen?“

„Bitte stellen Sie die Frage noch einmal“, sagte Ye. Die Schreiberin wiederholte sie. „Ja“, antwortete Ye – sichtlich erschöpft.

Die gedämpfte Aussage kam knapp mehr als einen Monat, nachdem er im „Wall Street Journal“ eine ganzseitige Anzeige geschaltet hatte, in der er sich für antisemitische Äußerungen entschuldigte. „Ich bitte weder um Mitgefühl noch um eine Freikarte, auch wenn ich anstrebe, mir Ihre Vergebung zu verdienen“, schrieb Ye in der am 26. Januar veröffentlichten Entschuldigung. „Ich schreibe heute schlicht, um um Ihre Geduld und Ihr Verständnis zu bitten, während ich meinen Weg nach Hause finde.“

Klage wegen Umbauarbeiten

Der Prozess, der sich nun in seiner zweiten Woche in Los Angeles befindet, dreht sich um den Vorwurf, Ye habe Saxon als Bauprojektleiter und Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsmann im Ando-Haus eingestellt, ihn aber dann falsch eingestuft und schlecht behandelt. Saxon, 35, behauptet, er sei angewiesen worden, sämtliche Leitungen, Elektrik, Sanitäranlagen und Toiletten aus dem Haus zu entfernen sowie einen eingemauerten Beton-Jacuzzi und einen massiven Kamin mit 9 Meter hohen Edelstahlabzügen abzureißen. Saxon gibt an, er habe sich dabei schwere Hals- und Rückenverletzungen zugezogen und sei später entlassen worden, als er Sicherheitsbedenken äußerte.

Laut Saxon wusste Ye, dass er kein zugelassener Auftragnehmer war, und versäumte es, eine Unfallversicherung abzuschließen. Er fordert die Jury auf, Ye nicht nur für ausstehende Löhne haftbar zu machen, sondern auch für Schäden im Zusammenhang mit seinen Krankenhauskosten, dem Einkommensverlust und dem emotionalen Leid.

Yes Anwälte hingegen haben argumentiert, Saxon sei ein selbstständiger Auftragnehmer gewesen, der für „Renovierungsvorbereitungsarbeiten“ eingestellt worden sei, aber stattdessen „das Ando-Haus zerstört“ habe. Sie behaupten, niemand habe Saxon gebeten, in einem improvisierten Feldbett in dem Haus zu schlafen, das er in den sozialen Medien gepostet hatte.

Arbeitgeber oder nicht?

Bei der Befragung am Freitag wurde Ye mit einer Aussage konfrontiert, die er im vergangenen August in einer Zeugenaussage gemacht hatte. „Sie bestreiten nicht, sein Arbeitgeber gewesen zu sein“, fragte Zambrano ihn in dem der Jury gezeigten Video. „Nein, das bestreite ich nicht“, antwortete Ye. An diesem Punkt bezeichnete Zambrano den Musikmogul in einer Anschlussfrage als „Mr. Ye“. „Es heißt nur Ye, nicht Mr.“, korrigierte Ye ihn. Zambrano entschuldigte sich und sagte, er habe nicht beleidigen wollen.

Auf die Frage nach seinen Plänen für den Umbau des Ando-Hauses sagte Ye, es stimme, dass er alle Sanitäranlagen entfernen, eine Feuerstelle abreißen und die Küche renovieren wollte. Er konnte sich nicht daran erinnern, ob er die Entfernung des Jacuzzis veranlasst hatte.

„Erinnern Sie sich daran, Mr. Saxon angewiesen zu haben, alle Treppen in eine Rutsche zu verwandeln?“, fragte Zambrano.

Nur eine Treppe als Rutsche

„Nicht alle Treppen“, antwortete Ye. Nur ein Treppenabsatz, korrigierte er den Anwalt. Er sagte, sein Plan sei insgesamt gewesen, das Haus zu „vereinfachen“. Er habe dort wohnen wollen, „manchmal“, als Junggeselle. „Ich war mitten in der Scheidung“, sagte er aus. Als die Fragen sich Textnachrichten und Bankbelegen zuwandten, saß er mit geschlossenen Augen da, während Zambrano nur wenige Zentimeter entfernt in einem Ordner blätterte. Saxon saß am Tisch der Klägerseite und starrte ausdruckslos auf einen Bildschirm.

„Wie wir alle ist Tony nicht perfekt. Wie wir alle hat er Schwächen. Aber er ist intensiv loyal, intensiv fleißig. Er erscheint und arbeitet hart. Und er ist bipolar. Er erlebt extreme Hochs und tiefe Tiefs“, sagte Zambrano der Jury in den Eröffnungsplädoyers. In seiner jüngsten Entschuldigungsanzeige führte Ye sein antisemitisches Verhalten auf eine unbehandelte bipolare Störung zurück und erklärte, diese sei durch eine Hirnverletzung verursacht worden, die er bei einem Autounfall im Jahr 2002 erlitten habe.

Saxons Klage ist die erste unter einer Welle zivilrechtlicher Beschwerden, die in den vergangenen sechs Jahren von ehemaligen Mitarbeitern und Kollaborateuren eingereicht wurden und nun vor einer Jury verhandelt wird. Ye, 48, sah sich seit einer Social-Media-Tirade im Oktober 2022 mit mehr als einem Dutzend Klagen konfrontiert, in der er seinen inzwischen berüchtigten Plan twitterte, „death con 3 ON JEWISH PEOPLE“ zu erreichen.

Welle der Klagen gegen Ye

Wochen später veröffentlichte ROLLING STONE eine Recherche über das angeblich „toxische“ Arbeitsumfeld bei seinem Yeezy-Label, wo Ye einem Mitarbeiter angeblich sagte, „Skinheads und Nazis seien seine größte Inspiration“. Ye entschuldigte sich später in einem auf Instagram auf Hebräisch verfassten Post, förderte aber erneut antisemitische Ideologie, indem er ein T-Shirt für den norwegischen Metal-Musiker Burzum trug, der wegen Antisemitismus mit einer Geldstrafe belegt wurde.

Im vergangenen Jahr postete Ye erneut auf X, früher Twitter, provokante Nachrichten und schrieb „IM A NAZI“ und „I LOVE HITLER“. Wenige Tage später strahlte er einen Super-Bowl-Werbespot aus, der für Yeezy.com warb, wo er später Hemden mit Hakenkreuzen verkaufte. Im vergangenen Mai veröffentlichte er eine Single mit dem Titel „Heil Hitler“, die schnell von den meisten digitalen Streaming-Diensten entfernt wurde.

Yes Aussage folgte dem Auftritt seiner Ehefrau Bianca Censori einen Tag zuvor, die zu Textnachrichten befragt wurde, die sie Ende 2021 mit Saxon ausgetauscht hatte. In einem Austausch schrieb Saxon: „My back is so fucked.“ Censori antwortete: „Chill then for sure and come in tomorrow.“

Ye verkaufte das Ando-Haus schließlich im September 2024 für 21 Millionen Dollar. Der Käufer Steve „Bo“ Belmont sagte der „Los Angeles Times“, er plane, das architektonische Denkmal zu restaurieren – „so, als wäre Kanye nie dagewesen“.