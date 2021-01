Kate Winslet: Nackt-Szene mit Saoirse Ronan

Es mag ein zweifelhafter Ruhm sein, doch er wurde von einer der größten Schauspielerinnen ihrer Generation errungen: Kate Winslet war in einigen der berühmtesten Nacktszenen Hollywoods zu sehen.

Empfehlung der Redaktion Kate Winslet gesteht, dass Rose in „Titanic“ schuld war an Jacks Tod

Ihre Liebesszene aus „Titanic“, als sie wie Gott sie schuf auf einem Sofa von Leonardo DiCaprio gezeichnet wurde, kennen Millionen. Für ihre freizügige Darstellung in der auch mit erotischen Untertönen spielenden Literaturverfilmung „Der Vorleser“ gab es dann schließlich sogar den Oscar.

Kate Winslet spielt einsame Paläontologin in „Ammonite“

Nun lässt Winslet erneut die Hüllen fallen, mit 44 Jahren und in einer erotischen Nacktszene mit einer Frau. In „Ammonite“ spielt sie die britische Paläontologin Mary Anning, die einsam in einem Küstenort Englands arbeitet. Als ein wohlhabender Fossiliensammler mit seiner hübschen Frau Charlotte auftaucht, ändert sich ihr Leben von einem Moment auf den anderen.

Charlotte wird gespielt von Shooting-Star Saoirse Ronan („Lady Bird“, „Little Women“). Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre. Für Kate Winslet ist das Spiel einer homosexuellen Liebe nicht ganz neu (schon in ihrem Kinodebüt „Heavenly Creatures“ von Peter Jackson aus dem Jahr 1994 stellte sie sich der schwierigen Herausforderung, eine intensive Mädchenfreundschaft darzustellen), dafür waren die Nacktsequenzen eine Herausforderung.

Empfehlung der Redaktion Hollywood streicht wegen Corona alle Sex-Szenen

„Saoirse und ich haben vorher darüber gesprochen und gesagt: ‚Wie zum Teufel werden wir das darstellen?!“, so Winslet zur britischen Zeitung „Daily Mail“. „Die beiden Frauen teilten sehr leidenschaftliche Momente – Saoirse und ich wollten das auch so zeigen. Für mich, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, fühlte sich das eigentlich recht gut an! Ich erinnere mich, dass ich sagte: „Hier bin ich und drehe eine Nacktszene mit 43. Wie ist das nur möglich?’“

Aber es sei etwas Wunderbares gewesen, diese „gemeinsame Sprache mit einer anderen Frau zu teilen“, ergänzte sie.

„Ammonite“ startet am 21. Januar. Wo er gestreamt werden kann, ist derzeit noch unklar.