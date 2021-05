Keith Richards schwärmt von James Browns Apollo-Auftritt 1964

Wir sprachen mit Paul Stanley über sein neues Soul-Projekt. Er verrät, welche Kiss-Songs von Soul-Klassikern inspiriert wurden und reflektiert über Rassismus im Soul. Schauen Sie hier das Video mitsamt kleiner Gesangseinlage!

Als Sänger und Gitarrist seiner Band Kiss hat er sich dem Hardrock verschrieben, aber Paul Stanleys Herz pochte schon immer für den Soul. Mit neuer Backing-Band veröffentlicht er nun mit Paul Stanleys Soul Station sein erstes Soul-Album „Now and Then“. So fällt die Maske – und zum Vorschein kommt eine ganz neue Seite des Rock-Stars. In einem Mix aus neuen eigenen Songs wie „I, Oh I“ oder „O-O-H Child“ und Soul-Klassikern bahnt er sich den Weg in das Genre. Wir haben uns via Zoom mit Paul Stanley unterhalten und nachgefragt, was er zu rassistischen Stereotypen wie „Schwarze singen Soul und Weiße…