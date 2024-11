„Kevin – Allein zu Haus“: Wo es den Film diese Weihnachten zu sehen gibt

Was wäre Weihnachten ohne „Kevin – Allein zu Haus“? Als der kleine Kevin McCallister (gespielt von Macaulay Culkin) im Jahr 1990 von seiner Familie zu Weihnachten vergessen wurde und anschließend das Haus vor Ganoven verteidigen musste, konnte niemand ahnen, dass man es hier mit einem Film zu tun hat, der Jahrzehnte später als absoluter Weihnachtsklassiker gelten würde. „Kevin allein zu Haus“ (englischer Originaltitel: „Home Alone“) gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Wir verraten euch, wann und wo ihr den Film an Weihnachten 2024 im TV sehen könnt.

Sat.1 zeigt traditionell jedes Jahr „Kevin – Allein zu Haus“ an Heiligabend zur Prime Time. Auch dieses Jahr ist der Film laut mehreren TV-Magazinen wieder zu sehen:

Home Alone – Die Sendetermine im Free TV

Dienstag, 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr, Sat.1

Ob der Nachfolger „Kevin – Allein in New York“ wie in den letzten Jahren ebenfalls im Free-TV zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Auf dem Bezahlsender Sky werden sowohl „Kevin – Allein zu Haus“ als auch „Kevin – Allein in New York“ im Dezember oft gezeigt. Hier sind die Termine:

„Kevin – Allein zu Haus“: Sendetermine auf Sky

Sonntag, 01.12.2024, 20:15 Uhr – Sky Cinema Classics HD

Montag, 02.12.2024, 14:30 Uhr – Sky Cinema Classics HD

Dienstag, 03.12.2024, 09:20 Uhr – Sky Cinema Classics HD

Freitag, 06.12.2024, 16:30 Uhr – Sky Cinema Family HD

Samstag, 07.12.2024, 10:55 Uhr – Sky Cinema Family HD

Montag, 09.12.2024, 13:55 Uhr – Sky Cinema Highlights HD

Dienstag, 10.12.2024, 12:05 Uhr – Sky Cinema Highlights HD

Mittwoch, 11.12.2024, 14:35 Uhr – Sky Cinema Family HD

Montag, 16.12.2024, 17:00 Uhr – Sky Cinema Family HD

Dienstag, 17.12.2024, 15:00 Uhr – Sky Cinema Family HD

Donnerstag, 19.12.2024, 13:25 Uhr – Sky Cinema Family HD

Samstag, 21.12.2024, 20:15 Uhr – Sky Cinema Family HD

Sonntag, 22.12.2024, 09:00 Uhr – Sky Cinema Family HD

Mittwoch, 25.12.2024, 20:15 Uhr – Sky Cinema Family HD

Donnerstag, 26.12.2024, 18:30 Uhr – Sky Cinema Family HD

„Kevin – Allein in New York“: Sendetermine auf Sky

Sonntag, 01.12.2024, 22:00 Uhr – Sky Cinema Classics HD

Montag, 02.12.2024, 16:15 Uhr – Sky Cinema Classics HD

Dienstag, 03.12.2024, 11:05 Uhr – Sky Cinema Classics HD

Freitag, 06.12.2024, 18:15 Uhr – Sky Cinema Family HD

Samstag, 07.12.2024, 12:14 Uhr – Sky Cinema Family HD

Montag, 09.12.2024, 15:40 Uhr – Sky Cinema Highlights HD

Dienstag, 10.12.2024, 13:50 Uhr – Sky Cinema Highlights HD

Donnerstag, 12.12.2024, 15:05 Uhr – Sky Cinema Family HD

Dienstag, 17.12.2024, 16:45 Uhr – Sky Cinema Family HD

Mittwoch, 18.12.2024, 09:50 Uhr – Sky Cinema Family HD

Donnerstag, 19.12.2024, 15:10 Uhr – Sky Cinema Family HD

Sonntag, 22.12.2024, 20:15 Uhr – Sky Cinema Family HD

Montag, 23.12.2024, 09:40 Uhr – Sky Cinema Family HD

Donnerstag, 26.12.2024, 20:15 Uhr – Sky Cinema Family HD

Freitag, 27.12.2024, 11:10 Uhr – Sky Cinema Family HD

Auf diesen Streamingdiensten ist der Film zu sehen: