Keyboarder Roddy Bottum über die Zukunft von Faith No More

Fans von Faith No More müssen jetzt stark sein: Keyboarder Roddy Bottum sieht momentan keine Zukunft für die US-Band. Im Jahr 2015 kam das letzte Album von Faith No More heraus, „Sol Invictus“. Danach gingen sie auf Tournee. Als Bottum jetzt vom chilenischen Sender Radio Futuro gefragt wurde, wie es um die Band stehe und welche Pläne sie habe, kam er leicht ins Stottern: „Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ihr müsst mir nicht glauben, aber da ist nichts … Im Moment befinden wir uns in einer wirklich seltsamen Lage, einer wirklich merkwürdigen Lage, und ich kann euch nicht wirklich sagen, was los ist. Ich weiß es selbst nicht. Ich bekomme unterschiedliche Informationen von verschiedenen Leuten, und ich bin ja in der Band.“

Um genau zu sein, ist Bottum von Beginn an, also seit 1983 bei Faith No More. Er gab allerdings zu, dass es nicht an ihm liegt, dass die Band so untätig ist. „Nicht wirklich. Wenn ich das Sagen hätte, würden wir wahrscheinlich nächste Woche in Chile spielen.“

Roddy Bottum gibt zu, dass er nicht der Grund für die Untätigkeit der Band ist

Faith No More taten sich 1983 in San Francisco zusammen und nahmen sechs Alben auf, bis sie sich 1998 vorübergehend trennten. Sänger Mike Patton stieß erst 1988 hinzu – und dann hatten sie auch gleich ihre größten Erfolge. Die Alben „The Real Thing“ (1989) und „Angel Dust“ (1992) waren Nummer elf und zehn in den US-Charts, die Hits „Epic“ und „Falling To Pieces“ liefen Anfang der 90er-Jahre auf Heavy Rotation bei MTV.

Nach einigen Jahren Pause vereinten sich Faith No More 2009 wieder und gingen 2015 mit dem Album „Sol Invictus“ auf Welttournee. Die letzten Konzerte fanden 2016 statt – allerdings mit dem ersten FNM-Sänger Chuck Mosley. Damals feierten sie das Jubiläum und die Wiederveröffentlichung ihres Albums „We Care A Lot“ (1985). Mosley starb 2017 im Alter von 57 Jahren.

Gesundheitliche Probleme bremsten Sänger Mike Patton aus

Eigentlich wollten Faith No More 2020 mit Patton wieder Konzerte geben. Da kam ihnen die Covid-Pandemie dazwischen, und 2021 wurden alle Pläne ersatzlos gestrichen. Mike Patton verkündete damals, all seine Aktivitäten mit Faith No More und seinem anderen Projekt, Mr. Bungle, werden aus „Gründen der psychischen Gesundheit“ aufgeschoben. Später sprach er von einer Agoraphobie-Diagnose. Mit Mr. Bungle gab er in letzter Zeit einige Konzerte, aber Faith No More sind für ihn zurzeit anscheinend kein Thema. Im Oktober 2024 sprach Roddy Bottum noch von einer „vorübergehenden Pause“. Inzwischen scheint er sich nicht mehr sicher zu sein, ob sie nicht permanent ist.