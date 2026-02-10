Kid Rock: „Kein Playback! Aber folgendes Problem …“

Kid Rock macht nach der alternativen Halbzeitshow von Turning Point USA an diesem Wochenende die Medienrunde und tut dabei das eine, was jeder Künstler tun sollte, wenn seine große Show ein riesiger Erfolg ist. Er besteht darauf, dass er nicht lipsynchron gesungen hat.Der Auftritt des Musikers mit seinem Hit „Bawitdaba“ bei der „All-American Halftime Show“ wirkte definitiv holprig und sorgte für zahlreiche Witze im Netz und in Late-Night-Shows.

Erklärung zum Auftritt

Doch in einem am Dienstag in den sozialen Medien geteilten Video (und während eines Auftritts bei Fox News am Abend zuvor) schwor Kid Rock, dass seine Performance nicht lipsynchron gewesen sei, sondern einfach stark aus dem Takt.

Bei der Auseinandersetzung mit den Vorwürfen bestätigte Kid Rock, dass sein Auftritt vorab aufgezeichnet worden war, und sagte, das Produktionsteam der Show habe Schwierigkeiten gehabt, den voraufgezeichneten Ton und das Video korrekt aufeinander abzustimmen. Tatsächlich, so schwor Kid Rock, hätte es viel besser ausgesehen, wenn er tatsächlich lipsynchron gesungen hätte.

Probleme im Schnitt

Kid Rock sagte weiter, er habe das Problem bemerkt, nachdem ihm das TPUSA-Team den ersten Schnitt seines Auftritts geschickt habe. „Wir haben es aufgenommen, dann schickten sie mir einen ersten Schnitt, und mein Kommentar war: ‚Die Synchronisation stimmt nicht‘“, sagte er. „Wenn wir es aufgenommen und so getan hätten, als würden wir singen, also lipsynchron, wäre es ein Kinderspiel gewesen, das abzugleichen. Es war sehr schwierig für sie, weil offenbar jemand nicht besonders vertraut mit dem Song war.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In diesem Zusammenhang deutete Kid Rock an, dass seine manischen Aktionen während „Bawitdaba“ es den Editoren zusätzlich erschwert hätten, da sie keinen klaren Moment finden konnten, um Ton und Bild aufeinander abzustimmen. Warum das notwendig gewesen sein sollte, ist allerdings unklar. Filmaufnahmen werden üblicherweise mit einer Klappe begonnen – dem sogenannten Slaten –, damit Ton und Bild leicht synchronisiert werden können.

Keine Schuldzuweisungen

Es ist unklar, ob das von TPUSA engagierte Filmteam für seine „All-American Halftime Show“ daran gedacht hat, vor Kid Rocks Aufnahme zu slaten. Und der Musiker wollte niemanden an den Pranger stellen und sagte, er sei überzeugt, dass die Synchronisation mit mehr Zeit korrekt gewesen wäre.

„Ich habe nichts als Gutes über Turning Point und über das Produktionsteam zu sagen, mit dem sie bei dieser und anderen Veranstaltungen arbeiten – absolute Spitzenklasse, erstklassig in jeder Hinsicht. Niemand ist perfekt oder trifft jedes Mal alles genau.“

(Außer vielleicht Bad Bunny.)