MAGA boykottiert Super Bowl, war dennoch wütend über die Show

Turning Point USA versuchte zwar, einen Boykott zu organisieren und ein Gegenprogramm zur Super-Bowl-Halftime-Show zu starten, doch irgendwie schafften es fast alle rechten Influencer trotzdem, Bad Bunny dabei zuzusehen, wie er das Levi’s Stadium auseinander nahm. Und sie sind außer sich vor Wut.

Der alljährliche Ausraster konservativer Influencer und Aktivisten wegen der Halftime Show ist inzwischen so vorhersehbar wie Tod und Sonnenaufgang, eine Super-Bowl-Tradition neben Buffalo-Chicken-Dip und seltsamen Werbespots.

Doch in diesem Jahr sind die hysterischen MAGA-Massen in Hochform.

Bad Bunny, Spanisch und lateinamerikanische Sichtbarkeit

Während Immigration and Customs Enforcement weiterhin Migranten im ganzen Land terrorisiert, wurde Puerto Ricos eigener Bad Bunny zum ersten Latino-Künstler, der nicht nur die Halftime Show headlinte, sondern vollständig auf Spanisch auftrat. Bad Bunny nutzte die nationale Bühne, um lateinamerikanische Kultur zu feiern, mit einem klaren Fokus auf seine puerto-ricanischen Wurzeln. Der Star spielte einige seiner größten Hits und brachte Überraschungsgäste auf die Bühne, darunter Lady Gaga und Ricky Martin. Außerdem lud er eine Reihe von Prominenten ein, in seinem berühmten Bühnenbild „La Casita“ zu tanzen.

Während seiner 13-minütigen Show war Bad Bunny nicht offen politisch, setzte aber ein klares Zeichen der Einheit, als er Flaggen aus ganz Lateinamerika präsentierte. Wenig überraschend war sein Auftritt der mitreißendste Moment des Abends. Weder die Seahawks noch die Patriots erzielten bis zum vierten Viertel einen Touchdown.

Bad Bunnys oberster Hasser bleibt Präsident Donald Trump, der trotz Aussagen aus dem Weißen Haus, er werde Bad Bunny nicht sehen und stattdessen Turning Point USA unterstützen, umgehend einen wütenden Kommentar zur Performance veröffentlichte.

Trump, rechte Influencer und der altbekannte Aufschrei

Der Präsident schrieb, der Auftritt sei „eine Beleidigung für die Größe Amerikas und repräsentiere nicht unsere Standards von Erfolg, Kreativität oder Exzellenz“ sowie „ein Schlag ins Gesicht unseres Landes“. Trump griff damit auch die zentrale Beschwerde vieler rechter Kritiker auf: dass die Performance auf Spanisch stattfand, der weltweit zweithäufigsten gesprochenen Sprache und einer der meistgesprochenen Sprachen in den USA.

Megyn Kelly äußerte sich ähnlich: „Nein, ich mag meine Halftime Shows auf Englisch, von Leuten, die Amerika lieben“, schrieb sie als Reaktion auf einen Politikwissenschaftler, der ihr vorwarf, mit dem Umschalten zum Programm von Turning Point USA etwas verpasst zu haben.

Der Daily-Wire-Moderator Matt Walsh, der behauptete, er habe die Performance nicht gesehen und nur Clips in sozialen Medien wahrgenommen, beschwerte sich auf X, dass „die Halftime Show beim größten Spiel des Jahres in einer Sprache stattfindet, die fast keiner deiner lebenslangen Fans versteht, während Flaggen von Ländern geschwenkt werden, aus denen keiner von ihnen stammt – das ist das größte ‚Fuck you‘, das ich je von einem Konzern gegenüber seinem eigenen Publikum gesehen habe“.

Wutposts, Doppelmoral und offene Ressentiments

Walsh und viele seiner Mitstreiter scheinen nicht zu wissen, dass die NFL ein weltweites Publikum hat. Spiele sind in über 185 Ländern und mehr als 25 Sprachen verfügbar. Die Liga veranstaltet regelmäßig ausverkaufte Spiele in nicht englischsprachigen Städten wie Mexiko-Stadt, Rio, Madrid, München und Paris. Bad Bunny ist einer der – wenn nicht der – populärsten Künstler der Welt und löste im vergangenen Jahr Taylor Swift als meistgestreamten Act auf Spotify ab.

Der Trump-Fanaccount „Catturd“ schrieb: „Der Super Bowl in den USA hatte gerade eine Halftime Show komplett auf Spanisch. Ich meine das todernst, ich werde nie wieder ein NFL-Spiel schauen, solange ich lebe. Nicht eine Sekunde.“ Bereits 2020 hatte Catturd erklärt, er werde „nie wieder NBA, NFL, MLB oder NASCAR schauen“. Wir sehen uns nächstes Jahr, Sir.

Der rechte Filmemacher Robby Starbuck jammerte, „Bad Bunny die Super-Bowl-Halftime-Show KOMPLETT auf Spanisch in den Vereinigten Staaten machen zu lassen, ist so, als würde man die Nationalhymne auf Chinesisch bei der World Series spielen oder Hotdogs am 4. Juli durch Tofu ersetzen. Das ist einfach falsch. Die NFL hat die Fans und das Land respektlos behandelt.“

Die Nationalhymne wurde beim Super Bowl übrigens auf Englisch von Charlie Puth gesungen. ROLLING STONE konnte nicht sofort bestätigen, ob es im Levi’s Stadium Hotdogs gab (wir gehen davon aus), weiß aber, dass Besucher einen geschmorten Kalbshaxen-Burger mit Käsefondue für 180 Dollar kaufen konnten – und was ist amerikanischer als Konzerne, die bei einem ohnehin absurd teuren Sportereignis ein Stück Fleisch gnadenlos überteuert verkaufen?

Reaktionen weiterer Prominenter und das Finale der Show

Rechte Verschwörungstheoretikerin und Trump-Vertraute Laura Loomer erlitt einen vollständigen Meltdown, sobald Bad Bunny die Bühne betrat. „Was zur Hölle ist dieser illegale, nicht englisch sprechende Farmarbeiter-Scheiß auf meinem Fernseher“, schrieb sie auf X. Eine Community-Notiz stellte klar, dass Bad Bunny Puerto Ricaner und damit US-Bürger ist, da Puerto Rico ein US-Territorium ist. Das hielt Loomer nicht davon ab, in mehreren Posts nach einer ICE-Razzia zu rufen, um die Halftime Show zu stoppen. „JEMAND SOLL EINE ICE-RAZZIA BEIM SUPER BOWL MELDEN!“ In einem anderen Post sprach sie offen aus, was viele nur andeuten: „Das ist nicht weiß genug für mich.“

Noch vor dem Kick-off ließ Influencer Logan Paul ein deutliches „Nein“ hören, als er gefragt wurde, ob er sich auf die Halftime Show freue. Diese Haltung schien sein Bruder Jake zu teilen, der seine Follower aufforderte, die Show auszuschalten, und Bad Bunny als „falschen amerikanischen Staatsbürger, der Amerika öffentlich hasst“ bezeichnete. Doch ganz einig waren sich die Brüder nicht. „Ich liebe meinen Bruder, aber da stimme ich nicht zu“, schrieb Logan auf X. „Puerto Ricaner sind Amerikaner, und ich freue mich, dass ihnen die Gelegenheit gegeben wurde, das Talent zu zeigen, das von der Insel kommt.“

Bad Bunny beendete die Halftime Show mit dem Ruf „God bless America!“ und nannte eine Liste der Nationen, die den amerikanischen Kontinent bilden. Während einer Parade von Flaggen hielt er einen Football mit der Aufschrift „TOGETHER, WE ARE AMERICA“. Auf den Stadionbildschirmen erschien der Satz „THE ONLY THING MORE POWERFUL THAN HATE IS LOVE“. Es war einer der wenigen englischen Momente der Show – und eine Botschaft, mit der die Rechte sichtlich Probleme hatte.