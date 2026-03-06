Junge Konservative sind schon wieder rassistisch im Group-Chat

Urlauber wissen schon lange: Miamis Group-Chats können eine Kraft des Bösen sein. Freundschaften werden ruiniert, Beziehungen zerstört – und im Fall der Republikanischen Partei von Miami-Dade County ist es gleich ein nationaler Skandal.

Der Miami Herald berichtete diese Woche, dass der kürzlich gegründete WhatsApp-Gruppenchat des lokalen Republikanischen Verbands für junge Konservative schnell mit rassistischen und frauenfeindlichen Posts überschwemmt wurde. Laut dem Herald warfen Nutzer rassistische Beleidigungen gegen Schwarze und Juden um sich – mit Leichtigkeit und Häufigkeit, darunter Hunderte Vorkommen des N-Worts.

In einem Fall schrieb College-Republicans-Recruitment-Chair Dariel Gonzalez, man könne „alle [K***s] ficken, so viel man wolle. Heirate sie nur nicht und zeuge keine Kinder mit ihnen.“ Daraufhin antwortete Ian Valdes, Präsident des Turning-Point-USA-Chapters an der Florida International University, er würde „auf keinen Fall eine Jüdin heiraten“.

Gewaltaufrufe gegen Schwarze

Ein weiterer Nutzer, William Bejerano, verschickte eine lange Liste von Gewalttaten, zu denen er gegen Schwarze Menschen aufrief. Die mit dem N-Wort durchsetzte Nachricht enthielt unter anderem Kreuzigung, Zerstückelung und Enthauptung. Außerdem wurde der Chat mehrfach umbenannt – unter anderem in „Uber R****d Yapping“ und „Gooning in Agartha“, eine Anspielung auf Nazi-Esoterik, die mit SS-Chef Heinrich Himmler in Verbindung gebracht wird.

Als Reaktion darauf hat die Florida International University eine Untersuchung des Group-Chats und der mutmaßlich beteiligten Studierenden eingeleitet. Zwei republikanische Staatssenatoren aus Florida haben zudem gefordert, die Beteiligten von der Universität zu exmatrikulieren.

„Die Aussagen dieser Personen machen ihr moralisches und intellektuelles Versagen deutlich und zeigen, wie vollständig sie mit den gemeinsamen amerikanischen Grundwerten brechen“, schrieb Staatssenatorin Alexis Calatayud (R-38) in einem Facebook-Post. „Die Personen in diesem Gruppenchat haben offenbart, wie fundamental ihre Überzeugungen von den Werten der Republikanischen Partei Floridas abweichen. Wir fordern ihre unverzügliche und sofortige Entfernung aus der Parteiführung.“

Ein Muster, das sich wiederholt

Der Leak reiht sich in ein beunruhigendes Muster ein: Group-Chats von etablierten Republikanern – insbesondere mit jüngeren Parteimitgliedern – sind immer wieder von rassistischer und extremistischer Sprache durchzogen. Das spiegelt ein breiteres Muster innerhalb der konservativen Bewegung wider, die extremistische Rhetorik unter ihren Abgeordneten und Influencern toleriert – angeführt von Präsident Donald Trump – und das weitgehend ohne Konsequenzen.

Im Oktober eilte die rechtspopulistische Kommentatorenklasse zur Verteidigung geleakter Nachrichten aus einem Group-Chat der Young Republicans, der Aussagen enthielt wie: „Können wir die Duschen reparieren? Gaskammern passen nicht zur Hitler-Ästhetik“; „Ich würde in den Zoo gehen, wenn ich Affen beim Ballspielen zuschauen wollte“; und „Du gibst den Nationals viel zu viel Kredit und erwartest, dass der Jude ehrlich ist.“

Vizepräsident J.D. Vance verteidigte die Republikaner aus dem Chat ebenfalls und erklärte, er werde sich wegen „blöder Witze“ nicht in „moralischer Empörung“ üben.

Gouverneursrennen in Florida

In Florida wird das Rennen um das Gouverneursamt von einer umkämpften republikanischen Vorwahl geprägt – zwischen dem MAGA-Abgeordneten Byron Donalds (R-Fla.), der Schwarz ist, und James Fishback, der den weißen Nationalismus ins Zentrum seines Wahlkampfs gestellt hat.

Im Januar geriet Fishback – ein sogenannter „Groyper“, der die Unterstützung von Online-Rassisten und Edgelords sucht, um im Wahlkampf viral zu gehen – in die Kritik, nachdem er seinen Kontrahenten auf X angeschrieben hatte: „By’rone will aus Florida ein Section-8-Ghetto machen.“ Kein Wunder also, dass die jungen Republikaner in Florida in den Weiten ihrer Gruppenchats die letzten Hemmungen fallen lassen.