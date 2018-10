Kiss-Abschiedstournee 2019: Alle Deutschland-Termine und Ticket-Infos

Kiss haben die Termine ihrer angeblich letzten Tournee bekanntgegeben: Die Hardrocker kommen ab Mai 2019 für acht Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Die Reise heißt „End of the Road World Tour“, der Titel soll also das definitive Ende von Kiss verkünden. Einen Pre-Sale soll es ab Freitag (02. November) geben.

Statement von Kiss: „All that we have built and all that we have conquered over the past four decades could never have happened without the millions of people worldwide who’ve filled clubs, arenas and stadiums over those years. This will be the ultimate celebration for those who’ve seen us and a last chance for those who haven’t. KISS Army, we’re saying goodbye on our final tour with our biggest show yet and we’ll go out the same way we came in… Unapologetic and Unstoppable.”

Zuvor hatte Paul Stanley bereits angekündigt, dass die Ex-Bandmitglieder Ace Frehley und Peter Criss für Gastauftritte dabei sein könnten.

Kiss live 2019

27.05. Leipzig, DE @ Leipziger Messe

29.05. Wien, AT @ Stadthalle

31.05. München, DE @ Königsplatz

02.06. Essen, DE @ Georg Meiches Stadion

04.06. Berlin, DE @ Waldbühne

05.06. Hannover, DE @ Exoplaza

04.07. Zürich, CH @ Hallenstadion

06.07. Iffezheim, Rennbahn.

Der Vorverkauf für den KISS-Army-Fanclub sowie KISS Meet & Greet Experience beginnt am Dienstag, dem 30. Oktober um 11.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf www.kissonline.com.

Ab Donnerstag, dem 1. November 2018 – 10:00 Uhr, bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 2. November 2018, 10.00 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.