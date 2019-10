Kiss: Gene Simmons, Eric Singer, Tommy Thayer, Paul Stanley im Madison Square Garden in New York

KISS sind auf dem Weg nach Australien, um einige ihrer größten Hits für eine besondere Gruppe von Fans zu präsentieren: Weiße Haie. Die Rockband verkündete am 3. Oktober, dass sie nächsten Monat für ein besonderes Konzert nach Down Under reisen werden. Es ist Teil einer Promotion für Airbnbs neue Tiererlebnisse, ein Reiseprogramm für Tierliebhaber.

Die Veranstaltung, die als „Shark Rock City“ bezeichnet wird, bringt KISS und acht Fans an die Küste von Port Lincoln in Südaustralien. Dort werden sie von Haien erwartet – die laut Airbnb offenbar von den „niedrig frequentierten Klängen des Rock and Roll“ angezogen werden. Während die Band über Wasser auftritt, wird ihre Performance über Lautsprecher unter Wasser übertragen, wodurch Vibrationen erzeugt werden, welche die Haie an den Ort locken.

KISS-Sänger und Gitarrist Paul Stanley sagte Associated Press, dass er zunächst „ein wenig verblüfft“ von dem Konzept war. „Ich bin mir nicht sicher, wie viel von uns die Haie vertragen können“, scherzte Stanley. „Ich hoffe, sie kennen Rock And Roll All Nite.“

