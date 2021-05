Letzte Tour von Kiss: Hier sind die Deutschlandtermine 2022

Nach ihrer 45-jährigen Karriere starteten Kiss im Januar 2019 ihre finale Abschiedstournee. Leider konnte die Band aufgrund der Coronaeignisse die ursprünglichen Termine für 2020 und 2021 nicht abschließen. Die hat nun die europäischen Neuansetzungen für 2022 bekannt gegeben.

Neue Termine für Deutschland

Im neuen Tour-Zeitraum, der für Juni 2022 terminiert wurde, können alle ursprünglich geplanten Deutschland-Konzerte wie folgt nachgeholt werden: Kiss spielen am 1. Juni 2022 in Dortmund in der Westfalenhalle, am 13. Juni 2022 in Hamburg in der Barclaycard-Arena, am 24. Juni 2022 in Frankfurt in der Festhalle und am 28. Juni 2022 in Stuttgart in der Schleyer-Halle.

Bereits gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit.

„Die Tour wird ein ultimatives Fest“ – Kiss

Kiss über die Tour: „Alles, was wir in den vergangenen vier Jahrzehnten aufgebaut und erreicht haben, wäre ohne die Millionen von Menschen weltweit nicht möglich gewesen, die in all diesen Jahren Clubs, Arenen und Stadien füllten. Die Tour wird ein ultimatives Fest für diejenigen werden, die uns schon einmal live erlebt haben und eine letzte Chance für die, die es bisher noch nicht geschafft haben. KISS-Army, wir sagen Lebewohl auf unserer finalen Tour mit unserer bisher größten Show und gehen auf die gleiche Art, auf die wir gekommen sind … unverfroren und unaufhaltsam.“

End Of The Road Tour 2022 – Special Guest: The New Roses