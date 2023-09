Highfield Festival 2024: Peter Fox und Rise Against als Headliner

Foto: Guenther Rojahn, Rojahn. All rights reserved.

Das Highfield Festival am Störmthaler See, nahe Leipzig, wird auch 2024 stattfinden. Die ersten 20 Acts sind bereits bekanntgegeben, die vom 16. bis 18. August beim 25. Highfield Festival auftreten werden. Mit dabei: Peter Fox, Rise Against, Cro und weitere Acts.

Peter Fox

Nachdem Peter Fox seine Solokarriere etwa 15 Jahre nach seinem Erfolgsalbum „Stadtaffe“ mit dem am 26. Mai 2023 erschienenen Werk „Love Songs“ neu gestartet hat, ist klar, dass auch viele Live-Termine folgen werden. Einer darunter am Freitag, dem ersten Festival-Tag.

Provinz

Ebenfalls am Freitag werden Provinz ihren Headliner-Spot einnehmen. Seit 2020 hat das deutsche Quartett zwei Alben und eine EP herausgebracht und wird davon sicherlich eine bunte Mischung live performen.

Rise Against

Rise Against aus Chicago gehen am Samstag als Headliner auf die Bühne.

Cro

Auch der Mann mit der Pandamaske, Cro, wird das Highfield Festival am Samstag als Headliner begehen.

Diese 16 Acts wurden auch fürs Highfield bestätigt:

The Kooks

Bosse

Ski Aggu

Donots

Flogging Molly

Bukahara

Makko

$oho Bani

Ennio

Montreal

Rogers

Fjørt

Domiziana

Schmutzki

Dilla

Antje Schomaker

Weitere Acts werden in Kürze verkündet. Tickets sind bereits im Vorverkauf für aktuell 159 Euro im Online-Shop des Highfield Festivals erhältlich. Am 21. September wird die nächste Preisstufe für 179 Euro starten.