9 Regeln, um ein Konzert nicht für andere zu ruinieren

Im Jahr 2013 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Musikfans daran zu erinnern, dass es unsere Pflicht ist, uns bei Konzerten zumindest ein wenig zivilisiert zu verhalten. Wir wollten niemandem das Trinken, Tanzen oder den Spaß verbieten. Wir wollten nur, dass die Leute aufhören, sich extrem nervig zu verhalten. Und damit alle um sich herum zu stören.

Leider hat die Welt nicht zugehört. Tatsächlich wirkt 2013 heute wie ein harmloses und respektables Zeitalter, wenn man bedenkt, dass wir inzwischen im verdrehten dystopischen Albtraum von 2025 leben.

Smartphones waren damals schon keine Neuheit mehr, aber die meisten Menschen konnten sich zumindest noch an eine Zeit erinnern, in der sie nicht rund um die Uhr chirurgisch mit ihnen verwachsen waren.

Neue Regeln für eine neue Zeit

Instagram war noch relativ neu, TikTok kaum mehr als eine vage Idee im kollektiven Bewusstsein der Kommunistischen Partei Chinas, und die Pandemie hatte uns noch nicht unserer grundlegenden sozialen Normen beraubt, die wir früher befolgten, wenn wir das Haus verließen.

Deshalb haben wir diese neue Liste mit angemessenen Verhaltensweisen für Konzerte zusammengestellt. Einige Punkte sind aktualisierte Versionen der alten Regeln, andere spiegeln die Veränderungen wider, die wir in den vergangenen zwölf Jahren durchlaufen haben. Und ja, einige von Ihnen werden mit nicht allem einverstanden sein. Sie werden denken, wir seien spießige Spaßbremsen, die lernen müssen, wie man feiert. Sie sind Teil des Problems. Und wenn wir das Ganze 2037 noch einmal aufgreifen, wird sicher alles noch schlimmer sein.

Reden Sie an der Bar – auch während des Openers, den Sie nicht kennen

Wenn Sie sich bei einem Konzert umschauen, sehen Sie in der Regel eine recht bunte Mischung an Menschen. Das Einzige, was uns alle verbindet, ist, dass wir ein Ticket für genau dieses Konzert gekauft haben. Das bedeutet, wir wollen die Musik hören. Wir wollen Sie nicht reden hören.

Wenn Ihnen der Opener nicht gefällt oder Sie sich in einem Moment langweilen, gehen Sie bitte in die Lobby oder auf den Gang, holen Sie sich ein Getränk und unterhalten Sie sich dort. Sie und Ihr Freund können gern eine szenische Lesung des Skripts von „My Dinner With Andre“ aufführen, das ist uns egal. Bleiben Sie nur bitte nicht auf Ihren Plätzen sitzen und schreien sich über die Musik hinweg an. Wir hören Sie alle. Es ist extrem nervig. (Und falls Sie schon ein paar Cocktails hatten: Sie haben keine Ahnung, wie laut Sie sind. Aber Sie sind sehr, sehr laut.)

Helfen Sie Crowdsurfern und halten Sie die Hände oben

Das ist kein Thema, wenn Sie etwa James Taylor im Tanglewood Music Center oder Engelbert Humperdinck im Westgate Las Vegas Casino & Resort sehen. Aber wenn Sie in einem Club voller junger Leute sind und einige anfangen zu moshen, dann seien Sie ein anständiger Mensch und helfen Sie mit.

Heben Sie die Hände, bewegen Sie sich auf die Crowdsurfer zu und helfen Sie, sie sicher weiterzuleiten. Das ist nicht immer einfach, und es kann passieren, dass man versehentlich einen Tritt gegen den Kopf abbekommt. Aber die Alternative ist, dass ein armes Kind mit dem Kopf auf dem Beton aufschlägt. Das will niemand. Wenn Sie keine Lust auf Crowdsurfer haben, gehen Sie nach hinten, sobald es wilder wird.

Respektieren Sie die Regeln und drängen Sie sich nicht nach vorne

Kurz nachdem bei Veranstaltungen mit freiem Eintrittsbereich das Licht ausgeht, gibt es fast immer ein oder zwei Idioten, die sich aggressiv nach vorne drängen. Es ist ihnen völlig egal, dass viele Menschen vor ihnen mehrere Stunden gewartet haben, um ihren Platz zu sichern.

Wenn Sie das beobachten und mutig sind, positionieren Sie sich so, dass sie es schwer haben, vorbeizukommen. Wenn Sie besonders mutig sind, können Sie ihnen sogar sagen, dass sie den heiligen Kodex des Moshpits brechen. (Vielleicht sollten Sie es etwas diplomatischer formulieren.) Und vor allem: Seien Sie selbst niemals dieser rücksichtslose Drängler. Wenn Sie einen guten Platz wollen, kommen Sie früher. So einfach ist das.

Hören Sie auf, während der Show auf Setlist.fm zu schauen

Für jede Band wie Phish, die ihre Setlists von Abend zu Abend variiert, gibt es etwa fünfzig Acts wie Lady Gaga, die während einer Tour im Grunde immer dieselbe Setlist spielen. Wenn Sie im Voraus wissen wollen, was gespielt wird, ist setlist.fm für Sie da.

Aber sobald die Show beginnt und Sie von Menschen umgeben sind, die vielleicht nicht nachgeschaut haben, hören Sie bitte auf, auf diese verdammte Website zu starren. In den letzten Jahren ist das zu einem echten Problem geworden: Man schaut sich um und sieht mehrere Leute, die auf setlist.fm fixiert sind. Und es ist nicht mal ein kurzer Blick. Sie studieren es wie den Talmud, mit maximaler Bildschirmhelligkeit. Ich spreche für viele, wenn ich sage: Ich will nicht wissen, was als Nächstes kommt. Und selbst wenn ich Wochen zuvor nachgesehen habe, habe ich es mir nicht auswendig gemerkt. Lassen Sie mir bitte die Chance, überrascht zu werden.

Werfen Sie nichts auf die Bühne

Muss man das wirklich sagen? Werfen Sie keine Bierflaschen auf die Künstler. Werfen Sie keine Münzen. Und werfen Sie nicht einmal Ihr Demo-Tape oder einen handgeschriebenen Brief. Haben Sie alle den Verstand verloren?

Im Jahr 2004 warf jemand einen Lutscher auf David Bowie und traf ihn direkt in sein gutes Auge. Er heulte vor Schmerz und Schock. Wo auch immer dieser Lutscher-Typ heute ist: Ich hoffe, Sie sind stolz auf sich.

Achten Sie darauf, wann Sie sitzen und wann Sie stehen

Das haben wir schon beim letzten Mal angesprochen, aber es ist wichtig genug, um es zu wiederholen. Wenn Sie bei einem Konzert mit festen Sitzplätzen sind, besonders in einem Theater mit schlechten Sichtverhältnissen, ist es Ihre Pflicht, darauf zu achten, dass die Leute hinter Ihnen sehen können.

Sie können nicht wütend auf die gesamte Menge sein. Aber wenn die meisten sitzen und Sie der eine Mensch sind, der aufsteht und allen die Sicht versperrt, dann lassen Sie es. Wir wissen, Ihr Lieblingssong hat gerade begonnen und Sie wollen tanzen. Aber es lohnt sich nicht. Eine gute Faustregel ist: Bleiben Sie sitzen, wenn Sie eine komplett freie Sicht auf die Bühne haben. Ihr Spaß ist es nicht wert, viele andere Menschen mit schlechteren Plätzen zu verärgern. (Anständige Menschen sind sich hier uneinig und finden, sie sollten jederzeit aufstehen dürfen. Sie sollten an ältere Menschen denken, die nicht lange stehen können oder einfach niemanden hinter sich stören wollen.)

Dimmen Sie Ihr Display und schalten Sie den Blitz aus

In einer idealen Welt würden Menschen ihre Handys bei Konzerten gar nicht benutzen. Aber wenn Sie dem Drang nachgeben, drehen Sie bitte zumindest die Helligkeit ganz herunter. In völliger Dunkelheit ist ein Handy extrem hell und unglaublich ablenkend.

Ich muss nicht Ihren Instagram-Feed sehen, während ich versuche, ein Konzert zu genießen. Und wenn Sie filmen, dann schalten Sie wenigstens den Blitz aus. Der blendet nicht nur alle um Sie herum, sondern stört oft auch die Künstler auf der Bühne.

Schluss mit dem „Freebird“-Witz

Er war 1978 nicht lustig. Er war 1996 nicht lustig. Und er war bei den ersten 9.000 Malen nicht lustig. Und er ist es auch jetzt nicht. Wir haben nichts gegen ein bisschen Humor bei Konzerten. Aber um Himmels willen: Denken Sie sich etwas Neues aus. „Freebird!“ zu schreien ist abgenutzter als eine Shecky-Greene-Nummer im Nachtclub.

Hören Sie auf zu filmen und Fotos zu machen

Wenn Sie alles andere auf dieser Liste ignorieren, dann lesen Sie bitte diesen Punkt. Wir starren den ganzen verdammten Tag auf Bildschirme. Ein Konzert ist die Gelegenheit, sie wegzulegen und etwas zu erleben, das tatsächlich im echten Leben passiert.

Aus Gründen, die völlig rätselhaft bleiben, schaut ein großer Teil des Publikums lieber auf einen winzigen Handybildschirm, obwohl er einfach hochsehen und alles mit eigenen Augen in superhochauflösender Realität erleben könnte. Manche tun das sogar in der ersten Reihe, wenn der Künstler nur wenige Zentimeter entfernt ist. Das ist Wahnsinn.

Ja, sie machen Fotos und Videos. Aber es sind schreckliche Fotos und Videos, die sie sich wahrscheinlich kein zweites Mal anschauen werden. Stecken Sie Ihr verdammtes Handy in die Tasche. Schauen Sie die Show. Leben Sie für ein oder zwei kostbare Stunden im Moment. Früher haben wir das ständig getan. Wir können das wieder tun. (Ich weiß, ich bin ein alter Mann, der eine Wolke anschreit. Es ist mir egal. Diese dummen Handys schmelzen unsere Gehirne, und jemand muss es sagen.)

