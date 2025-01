Im „Tatort“ spielt Andreas Hoppe neben Ulrike Folkerts den Kommissar Mario Kopper. Musikalisch liebt er das Bodenständige Während der Drehphasen für den „Tatort“ zappe ich manchmal so herum, beim Morgen-Kaffee, noch total verpennt und vor dem Duschen. In diesen Hotelzimmern kann man ja mitunter völlig verloren gehen. Früher fühlte sich das ja toll an, dieses […]