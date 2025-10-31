Partner von
Musik
Titelstorys
News
Features
Reviews
Rankings
Film & Serie
News
Features
Reviews
Rankings
Kultur & Politik
Features
Bücher
Meinung
Kolumnen
Wohnzimmer
Live
Konzerte
Festivals
Galerien
Tourdaten
RS präsentiert
RS Beach
Video
Audio
Home
›
Live
›
Tourdaten
15.04.2026
The Barr Brothers live in Köln
Stadtgarten
Köln
Tickets Suchen
Weitere Konzerte
16.04.26
The Barr Brothers live in Berlin
Frannz Club
Event Ansehen
17.04.26
The Barr Brothers live in Hamburg
Nochtspeicher
Event Ansehen
Neueste Artikel
Leider keine Artikel zum Künstler gefunden.
Konzerte in der Nähe
01.11.25
Alarmsignal live in Köln
Gebäude 9
Event Ansehen
01.11.25
Amble live in Köln
Luxor
Event Ansehen
01.11.25
Eskorzo live in Köln
Helios 37
Event Ansehen
01.11.25
Spacey Jane live in Köln
Club Bahnhof Ehrenfeld
Event Ansehen
01.11.25
Von Wegen Lisbeth live in Köln
Palladium
Event Ansehen
02.11.25
H-Blockx live in Köln
Palladium
Event Ansehen
02.11.25
Bird’s View live in Köln
Palladium
Event Ansehen
02.11.25
Hotel Rimini live in Köln
Gebäude 9
Event Ansehen
03.11.25
Deep Sea Diver live in Köln
Blue Shell
Event Ansehen
03.11.25
Dropkick Murphys live in Köln
Palladium
Event Ansehen
Alle Konzerte in Köln
