Kreischhals stört Aufzeichnung von „Inas Nacht“ mit Gast Smudo

Die russischen Behörden könnten Robbie Williams möglicherweise für seinen Stinkefinger in die Kameras bei der WM-Eröffnung eine Strafe aufdrücken. Die wird ihn allerdings kaum treffen.

Mega-Spektakel in Florenz: Foo Fighters spielen mit Guns N’Roses – Videos

Während die Foo Fighters bei einem Gig in Florenz auftraten, coverten sie „It's So Easy“ von Guns N'Roses - und bekamen Besuch auf der Bühne von Axl Rose und Co.