Am 20. Februar 2017 wäre Kurt Cobain 50 Jahre alt geworden. Kurt Cobain war nicht nur der Sänger von Nirvana. Neben seiner Musik hat er auch Bilder, Illustrationen und Skulpturen hinterlassen. Nun werden zwei der Bilder, zum ersten Mal seit 20 Jahren, bei einer Kunstmesse in Seattle ausgestellt. Vom 03. bis zum 06. August werden dort auch Werke von Mike Kelly, Joe Bradley, Nate Lowman, Elizabeth Peyton und Raymond Pettibon gezeigt.

Gibt es bald eine Wanderausstellung mit Werken von Kurt Cobain?

Die „New York Times“ macht außerdem Hoffnung, dass es schon bald noch mehr Kunst von Kurt Cobain zu sehen geben könnte. Demnach soll Courtney Love, die Witwe des Musikers, ein gutes Verhältnis zu den Verantwortlichen der United Talent Agency (UTA) haben.

Joshua Roth, der Chef von UTA Fine Arts spricht indes von Verhandlungen. „Der Plan ist es, eine Wanderausstellung zu erschaffen und damit die Geschichte zu erzählen, wer Kurt Cobain in seiner Kunst war. So in der Art, wie es bei den Rolling Stones in London war.“