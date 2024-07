Gewinnt Lady Gaga als Harley Quinn einen Oscar?

Spätestens seit „A Star Is Born“ ist klar, dass in Lady Gaga eben auch eine große Schauspielerin schlummert. Einen Oscar für den besten Song hat die Sängerin bereits, aber für den beschwingten Liebesfilm reichte es nur zu einer Nominierung.

Mehr zum Thema Selten gezeigte Bilder von Lady Gaga vor ihrem Durchbruch

Womöglich ändert sich das bald, denn wenn es nach Francine Maisler, der Casting-Direktorin für „Joker: Folie à Deux“ geht, legt Gaga mit ihrer Rolle der Harley Quinn in der „Joker“-Fortsetzung einen echten Ritt hin. „Ich sage euch, sie wird euch alle überraschen, sie ist richtig gut“, behauptete sie während eines Gesprächs beim Karlovy Vary International Film Festival.

Gleichzeitig deutete sie an, dass die Musikerin bei ihr für den Film gar nicht auf dem Zettel stand. „Ich habe Lady Gaga nicht vorgeschlagen, es war nicht meine Idee. Das war Todd Phillips (der Regisseur von „Joker“ und nun „Joker: Folie à Deux“, Anm. d. Red.)“, so Maisler.

Lady Gaga und Joaquin Phoenix

Maisler weiter: „Ich meine, wir alle wussten, was sie in ‚A Star Is Born‘ geleistet hat, aber ich dachte jetzt echt: Da hat sie wirklich das Steuer in der Hand.‘ Etwas, das nur sie tun kann und einfach echt ist. Man, ist sie gut. Joaquin (Phoenix, der Arthur Fleck spielt, Anm. d. Red.) ist einfach umwerfend, aber dass sie mit ihm mithalten konnte – und nicht einfach von der Rolle und der Leistung vom Bildschirm gefegt wurde – zeigt, dass sie so viel drauf hat.“

Zwei verschiedene Schauspieler haben bereits für die Rolle des Jokers einen Oscar gewonnen. Vielleicht wird Lady Gaga die erste Schauspielerin sein, die für Harley Quinn einen Goldjungen bekommt.

„Joker: Folie à Deux“, das als Musical konzipiert ist, kommt am 4. Oktober in die Kinos.