„Joker 2“: So lernen sich Arthur Fleck und Harley Quinn kennen

Zur „Joker“-Fortetzung „Joker: Folie à Deux“ erschienen bereits in der Vergangenheit Informationen zum Cast, Bilder vom Set und Details zur musikalischen Gestaltung. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum Film, in dem der Fokus ganz klar auf Lady Gaga und Joaquin Phoenix in den beiden Hauptrollen liegt.

Eine chaotische Beziehung

Der Trailer zeigt die erste Begegnung von Arthur Fleck und Harley Quinn in der Nervenheilanstalt, in welcher Phoenix‘ Charakter im ersten Film gelandet ist. Die sich entwickelnde Beziehung der beiden wird darauf in unterschiedlichen Situationen, von Auftritten auf Bühnen über gemeinsames Tanzen im Regen bis zum Gefängnisbesuch, dargestellt.

Der Clip beginnt mit der Stimme aus dem Off von Schauspieler Steve Coogan: „Wir benutzen Musik, um uns vollständig werden zu lassen, um die Brüche in uns selbst auszugleichen.“ Im Hintergrund ertönt Hal Davids und Burt Bacharachs Lied „What The World Needs Now Is Love“ aus dem Jahr 1965, das die chaotischen Bilder untermalt. Phoenix und Gaga hört man allerdings noch nicht gemeinsam singen.

Trailer zu „Joker: Folie à Deux“

„Joker 2: Folie à Deux“ wird am 03. Oktober in den deutschen Kinos starten. Zur Handlung ist bisher bekannt, dass Arthur Joker“ Fleck auf die Psychiaterin Harleen Quinzel trifft. Durch diese Begegnung und den Einfluss des Jokers wird aus ihr schließlich Harley Quinn. Das Sequel wird genauso wie der erste „Joker“ von Regisseur Todd Phillips umgesetzt, dieses Mal allerdings als Musical.

Der Titel des Films, „Folie à deux“, bedeutet übersetzt so viel wie „Wahnsinn zu zweit“ und ist Ausdruck für eine psychotische Störung, bei der sich nahestehende Personen gemeinsame, wahnhafte Vorstellungen entwickeln.