Die Inhalte der Januar-Ausgabe

ROCK & ROLL

Von Joan As Police Woman bis Don Henley

Storys und Interviews: Starcrawler, First Aid Kit, Black Rebel Motorcycle Club, David Bowie, François Ozon, Rebecca Solnit u. a.

Talk des Monats: R.E.M.

Birgit Fuß spricht mit Michael Stipe und Mike Mills über ihr Meisterwerk „Automatic For The People“ und erfährt einige Geheimnisse

Diesmal außerdem beigelegt: die Rare-Trax-CD „Best Of 2017“. Auch die App-Ausgabe ist ab sofort erhältlich.

FEATURES

AC/DC: Die Band, die niemals stirbt

Er war der Strippenzieher der erfolgreichsten Hardrock-Band der Welt. Doch er überließ die Show bei AC/DC seinem Bruder Angus. Nun ist Malcolm Young tot – und Frank Schäfer erzählt die Geschichte eines genialen Rhythmusgitarristen und seiner Sippe

Der große RS-Rückblick auf 30 Seiten

Wir müssen reden, 2017! Über Klima, Plattenläden‚ #metoo, Jazz, Macron, Brexit, Neymar, YouTube, Afro-Punk, Deutsch-Pop, Marlon James, Schäuble, Larry David, Hollywood, Knausgård, Kozelek, Antisemitismus, Depressionen, Lorde, Kettcar und Kelela. Außerdem natürlich: Die 50 besten Platten des Jahres.

Taylor Swift: Der Popstar der Zukunft

Sie ist die erfolgreichste Künstlerin seit Adele und Retterin derMusikindustrie. Doch Taylor Swift entzieht sich ihren Mechanismen. Maik Brüggemeyer über die widersprüchlichste Frau des Jahres

Viv Albertine: Sex und Sexismus im Rock

Ein Erfahrungsbericht über Grapscher und Großmäuler, sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch im Musikgeschäft. Die Ex- Gitarristin der Slits exklusiv im deutschen ROLLING STONE

Glen Hansard: Seemann des Folkpop

Der irische Folksänger mit der hollywoodreifen Karriere spricht mit Max Gösche über das Segeln, sein Idol Van Morrison, die Gedult des Jeff Tweedy, Dublin, New York und Bier, das nach Shampoo schmeckt

REVIEWS

Neue Alben, Reissues & Konzerte

Neil Young + Promise Of The Real: „The Visitor“, Van Morrison, Fever Ray, Haiyti, Bob Seger, U2, Margo Price, The Doors, INXS, Johnny Cash, John Maus, Herbie Hancock, Little Steven und mehr

Kino, DVDs & Bücher

„The Killing Of A Sacred Deer“, „Downsizing“, „Wonder Wheel“, „Die Spur“, „Dunkirk“, „Unheimliche Begegnung der dritten Art“, H. P. Lovecraft, John Darnielle, J. G. Ballard, Juli Zeh und mehr

