Bestätigt Lady Gaga ihre Verlobung mit Michael Polansky?

Wird aus Lady Gaga bald Lady Gaga-Polansky? So etwas in der Art hat die Sängerin jetzt zumindest indirekt selbst bestätigt. Während eines Treffens mit dem französischen Premierminister Gabriel Attal stellte sie ihren Partner als „meinen Verlobten Michael“ vor.

Bereits seit April kursieren die Gerüchte um eine mögliche Verlobung, da Gaga im Frühjahr mit einem auffälligen Diamanten am Finger gesehen wurde.

Konkret wurde die „Born This Way“-Sängerin und ihr neues Schmuckstück im April in West Hollywood gesichtet. Gaga trug ein schwarzes Ensemble, bestehend aus einem langen Mantel, einer übergroßen Sonnenbrille sowie High Heels und einer großen Tasche. Den Diamantenring an ihrer linken Hand konnten selbst die langen Ärmel ihres Coats nicht verstecken. Siehe da:

Am Freitag (26. Juli) war von dem auffälligen Schmuckstück aber nichts zu sehen. Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris präsentierte die Sängerin eine neu interpretierte Version des Kabarett-Klassikers „Mon Truc en Plumes“. Auf den Treppen der Seine war sie nicht von Diamanten umgeben, dafür aber von acht Tänzern und unzähligen rosa Federn.

Von Verlobung bis Federn

In einem Instagram-Post drückte Gaga ihre Dankbarkeit aus: „Ich fühle mich so unglaublich dankbar, dass ich gebeten wurde, die Eröffnung der Paris @Olympics 2024 zu gestalten“, schrieb sie.

Mit ihrem Song wollte sie die französische Kultur und Geschichte ehren. Das Lied, das von Zizi Jeanmaire 1961 berühmt gemacht wurde, heißt auf Deutsch „Mein Ding mit Federn“.

Auch zu ihrer eigenen Musik gibt es News. Vor ihrem Pariser Hotelzimmer gab Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, einen exklusiven Einblick in ihr bevorstehendes Album.

Neben neuer Musik gibt es die 38-Jährige bald auch wieder auf der Leinwand zu sehen. Nämlich in der Rolle der Harley „Lee“ Quinn in der Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“, wofür sie sogar ihre Gesangstechnik etwas anpasste. „Die Leute kennen mich als Lady Gaga, aber in diesem Film spiele ich einen Charakter“, erklärte sie dazu.