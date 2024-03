Lady Gaga erhält neue Wachsfigur bei Madame Tussauds

Überpünktlich zum Geburtstag der Sängerin: Seit Montag (25. März) gibt es die neue Wachsfigur von Lady Gaga zu sehen, die am 28. März ihren 38. feiert. Die Figur wurde vom Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds auf der Showbühne des Estrel Hotels in Berlin enthüllt.

Erste Wachsfigur gab es 2010

Bereits vor vierzehn Jahren wurde die Amerikanerin in Wachs verewigt. „Die erste Figur von Lady Gaga gab es hier 2010, seitdem sind einige Jahre vergangen. Es wurde also Zeit, die Figur nicht nur zu überarbeiten, sondern dem Werk und den Erfolgen von Lady Gaga Tribut zu zollen und sie mit einem komplett neuen Wachsebenbild zu würdigen“, sagte Nadja Troublefield, die General Managerin des Madame Tussauds, in einem Presse-Statement zu der neuen Gaga-Version.

Die neu aufgestellte Wachsskulptur ist ca. 30 Kilogramm schwer und 1,55 Meter groß. Sie findet ihren Platz im Award-Bereich von Madame Tussauds und ist damit in Gesellschaft von Stars wie Harry Styles, Dwayne „The Rock“ Johnson und Rihanna.

Mit Monsterklaue

Die Gaga-Figur ist in einem detailgetreu nachgebildetem Kleid zu sehen, das Lady Gaga bei der italienischen Premiere des Films „House of Gucci“ getragen hat. Die Künstlerin wird außerdem in der Pose mit ihrer zum Markenzeichen gewordenen „Monsterklaue“ dargestellt, welche ein Tribut an die Fans der Sängerin sein soll, die sich selbst „Little Monsters“ nennen.