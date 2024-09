Hochzeit von Lana Del Rey schockiert Ex von Alligator-Tourguide

Lana Del Rey soll Jeremy Dufrene geheiratet haben. Zuvor war der Alligator-Tourguide angeblich zwölf Jahre lang mit Kelli Welsh zusammen – erst im Oktober 2023 trennte sich das Paar.

Welsh zeigt sich nun in einem Interview „schockiert“ über die zügige Vermählung von ihrem Ex und der Sängerin. Schließlich machten Del Rey und Dufrene erst im August diesen Jahres ihre Beziehung öffentlich.

„Er hat diesen Segen verdient“

Lana Del Rey und Jeremy Dufrene gaben sich am 26. September 2024 in Des Allemandes, Louisiana, das Eheversprechen. Die Hochzeit fand im selben Bayou statt, in dem der 49-Jährige als Kapitän für Airboat-Touren arbeitet. Del Rey trug zu dem Anlass ein bodenlanges, weißes Kleid und ihr Vater führte sie zum Altar.

Als die Nachricht sowie Fotos der Vermählung die Runde machten, zeigten sich Del Reys Fans überrascht. Aber eben auch für enge Vertraute der beiden kam die Zeremonie überraschend – wie auch für Kelli Walsh. Doch trotz dieser Überraschung hegt sie wohl keinerlei Groll gegenüber ihrem Ex-Verlobten.

In einem Gespräch mit „Daily Mail“ sagte sie nun, dass sie sich für ihren früheren Freund freuen würde. Sie beschrieb ihn als einen „beschützenden und hart arbeitenden Mann“, der aus seiner Komfortzone heraustreten musste, nachdem er das Leben im Bayou gewohnt war. Sie fügte hinzu, dass er den „Segen“ seiner neuen Ehe verdient habe.

Ex ist sicher: Dufrene und Del Rey sind „wirklich verliebt“

Welsh hob in ihren Statements gegenüber „Daily Mail“ hervor, dass sie Dufrene in ihrer gemeinsamen Zeit stets als großzügigen Mann kannte. Sie fügte außerdem hinzu, dass er sein Glück mit der Musikerin wirklich verdient habe. Trotz der plötzlichen Heirat schien es für sie klar zu sein, dass Dufrene und Del Rey richtig ineinander vernarrt seien. „Es ist kein vorgetäuschtes Glück – er ist wirklich in sie verliebt“, so Kelli Welsh.

Für Dufrene ist dies nicht die erste Ehe. Er war zuvor verheiratet und hat drei Kinder. Die Trennung von seiner ersten Frau führte ihn 2011 zurück zu Welsh, mit der er verlobt war, aber die er nie ehelichte.

Jeremy Dufrene ist auch sonst kein Unbekannter in den sozialen Medien und bei Del-Rey-Fans. Bereits im Jahr 2019 postete Lana Del Rey Fotos von einer ihrer Touren mit ihm, als sie an einer von ihm geleiteten Alligatoren-Rundschau teilnahm. Seitdem wurden sie immer wieder zusammen gesehen, zuletzt zum Beispiel händchenhaltend beim Reading Festival im August 2024.