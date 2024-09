Lana Del Rey äußert sich zu den Gerüchten über ihren neuen Freund

Sind sie nun zusammen? Oder sind sie es nicht? Lana Del Rey sorgt derzeit für Fragezeichen, was ihren Beziehungsstatus angeht. Lange Zeit glaubte man, dass die Sängerin Jeremy Dufrene daten würde – einen Tourguide für Alligatoren bei Arthur’s Air Boat Tours in Des Allemands. Immerhin wurden beide Händchen haltend am 25. August beim Leeds Festival 2024 gesichtet.

Lana Dundee?

Schon Jahre zuvor trafen sie sich immer wieder bei Touren in den Sümpfen des US-Bundesstaates Louisiana. Es folgten gemeinsame Shopping-Touren und Dinner in Londoner Pubs, die auch dank diverser Schnappschüsse festgehalten wurden. Auf Social Media verbreitete sich bereits der Spitzname „Lana Dundee“ – der als Referenz zum fiktiven Alligatorjäger aus „Crocodile Dundee“ zu verstehen ist. Dufrene wiederum gibt sich bodenständig, präsentiert auf Instagram wahlweise seine Tiere oder Kinder. Aber folgen bald auch Paarfotos?

Trockenes Statement auf Instagram

Jetzt scheint es so, als wolle die 39-Jährige mit den medialen Mutmaßungen aufräumen. Als die Instagram-Seite „thejustnlife“ wieder einmal damit angab, zu wissen, wie Dufrene und sie zueinander stehen, bedachte sie den Post mit einem schlichten „Nein“. Auch den Screenshot eines X-Posts, der angeblich von Dufrenes Tochter abgesetzt wurde, entlarvte sie als Fälschung mit den Worten: „Außerdem ist das nicht seine Tochter auf X.“

Der Instagram-Post von „thejustnlife“ und Lana Del Reys Reaktion:

Auch wenn Lana-Del-Rey-Ultras mit diesen knappen Antworten noch nicht zufrieden sein dürften, lässt sich daraus ein erster Schluss ziehen, dass es zwischen ihr und und dem Alligatorenbändiger wohl doch nicht so ernst ausschaut, wie alle dachten. Womöglich wollte der „Summertime Sadness“-Star auch einfach folgendes Signal senden: „Hört auf, über mich und Jeremy zu sprechen!“

Stress beim Reading Festival

Nur einen Tag vor dem Händchenhalten-Moment mit Jeremy Dufrene trat Lana Del Rey beim Reading Festival, der Schwester-Veranstaltung des Leeds Festivals, auf. Aufgrund ihrer kleinen Verspätung von 15 Minuten als allerletzter Bühnen-Act beendeten die Veranstalter:innen ihren Auftritt frühzeitig, indem sie ihr Mikrofon ausschalteten und das Abschlussfeuerwerk hochgehen ließen, während die Künstlerin noch auf der Stage stand. Später folgte eine Entschuldigung via Instagram-Story, wobei ihre Fans mittlerweile ihr verlangsamtes Gefühl für Zeit kennen müssten.