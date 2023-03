Lance Reddick ist tot: Trauerfeier bei „John Wick: Teil 4“-Premiere – mit Keanu Reeves und Chad Stahelski

Am Montag (20. März) fand die Filmpremiere von „John Wick: Teil 4“ in Los Angeles mit Keanu Reeves und Regisseur Chad Stahelski statt. Allerdings wurde das feierliche Event vor allem zur Gedenk- und Trauerfeier: Einer der großen Charaktere der Filme, der US-amerikanische Schauspieler Lance Reddick, ist am Freitag, 17. März, im Alter von 60 Jahren plötzlich gestorben. Die Todesursache ist bis jetzt unbekannt. Somit wurde nicht nur das Erscheinen des Films gefeiert, sondern vielmehr Lance geehrt und damit seine Person, sein Leben und sein Schaffen.

„John Wick“-Filmpremiere in L.A. – die Trauerreden

Um bei der amerikanischen Filmpremiere an Reddick zu erinnern, bekam jede:r Besucher:in des Events am Montagabend zuerst eine blaue Anstecknadel bei der Ankunft vor dem Chinese Theater in Los Angeles. Blau war die Lieblingsfarbe des Schauspielers. Dann führten Keanu Reeves und Chad Stahelski am Roten (bzw. Schwarzen) Teppich mittels ihrer Reden in die traurige Thematik ein.

Keanu Reeves und Chad Stahelski über Reddick

Keanu Reeves sagte auf dem Teppich im Interview mit „Variety“: „Lance ist ein Mensch, ein besonderer Künstler, ein Gentleman mit Anmut und Würde. Jedes Mal, wenn er das Set betrat, war es etwas ganz Besonderes, die Leidenschaft zu sehen, die er für seine Arbeit hatte. Es war wirklich einfach, mit ihm zu arbeiten.“

Stahelski ergänzte: „Es ist nicht nur eine Erinnerung. Es ist nicht nur ein Tag. Es ist ein Kollektiv. Ich hatte Lance fast zehn Jahre in meinem Leben. Obwohl das im Laufe von vier Filmen geschah, haben wir auch bei anderen Dingen zusammengearbeitet. Ich muss einfach glücklich und stolz darauf sein, dass ich so viel Zeit mit ihm verbringen konnte. Wir werden ihn vermissen.“

Nach einer Einführung auf der Bühne durch Reeves und Stahelski begann anschließend die Vorführung des vierten Films. Als Reddick zu Beginn des Films zum ersten Mal auf der Leinwand erschien, habe er großen Beifall vom Publikum geerntet, berichtete „Variety“.

Hiroyuki Sanada über Reddick

Serienneuling Hiroyuki Sanada, der erst im vierten Teil eine Rolle spielt, sagte im Laufe des Abends: „Seine Rolle war eine meiner Lieblingsfiguren. Ich konnte ihn Anfang des Monats während des [Film-]Junkets sehen. Ich wusste, dass er ein großartiger Schauspieler war, aber ich erkannte auch, dass er ein freundlicher Mensch und ein großes menschliches Wesen war. Ich war also schockiert. Ich kann es immer noch nicht fassen. Hoffentlich können die Leute seine Leistung in diesem Film genießen und werden ihn nie vergessen.“

Serienschöpfer Derek Kolstad über Reddick

Kolstad sagte über den Tod seines Kollegen und Freundes unter Tränen: „Eines der besten Dinge an Lance ist, dass wir nach dem ersten Film Freunde wurden. Das ist nun ungefähr ein Jahrzehnt her. Er ist ein großartiger Schauspieler, aber er ist ein noch besserer Mensch. Er ist ein freundlicher Mann, ein Gentleman. Er hat einfach sein Herz auf der Zunge getragen.“

„John Wick: Kapitel 4“ startet am 23. März in den deutschen Kinos.