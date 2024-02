Billy Joel: Warum der Release von „Turn The Lights Back On“ 17 Jahre brauchte

Am 01. Februar hat Billy Joel zum ersten Mal nach 17 Jahren wieder einen Song veröffentlicht. „Turn The Lights Back On“ greift diese Thematik schon im Titel auf – und bietet auch lyrisch einige Anhaltspunkte dafür, dass der Sänger sich durchaus sehr bewusst ist, wie lange er musikalisch von der Bildfläche verschwunden war. Warum das so war, erklärt er jetzt in einem Gespräch mit seinem Produzenten Freddy Wexler.

Zwischen Liebe und Reflexion

„Habe ich zu lange gewartet … um das Licht wieder anzuschalten“, lautet eine Zeile seines Stücks. Neben Selbstreflexion stellt der Track auch einen Liebesbrief an seine treuen Fans dar, die so lange auf neue Veröffentlichungen gewartet haben. Der 74-Jährige scheint dennoch sehr nachdenklich zu sein.

„Turn The Lights Back On“-Video:

„Es hat keinen Spaß mehr gemacht“

In der aktuellen Folge von „Audacy Check In“ geht Joel ausführlich darauf ein, warum er die lange Zeit brauchte, um wieder neue Musik veröffentlichen zu können. Mit dabei war auch der Grammy-prämierte Produzent und Songwriter Freddy Wexler. „Es hat Spaß gemacht. Musik macht Spaß. Rock’n’Roll hat Spaß gemacht. Es ging nur darum, Spaß zu haben – und das habe ich irgendwie verloren und das Licht ausgemacht, weil es keinen Spaß mehr machte“, erklärt Billy Joel gegenüber Wexler.

Es habe wohl auch mehrere Leute gegeben, die den „Piano Man“ wieder ins Studio schleifen wollten, um in ihm neue Begeisterung entfachen zu können, er selbst habe sich jedoch immer gewehrt. Der Grund dafür war unter anderem sein Ehrgeiz: „Ich habe es fleißig vermieden, weil das Songwriting schmerzhaft geworden war. Ich habe diese hohe Messlatte. Ich habe mir gesagt: ‚Wenn ich diese Messlatte nicht erreiche, schlage ich mich selbst, ich schlage mich selbst und ich hasse mich.‘ Also habe ich damit aufgehört, weil ich es leid war, mich so zu fühlen.“

Wexler löste alte Gefühle in ihm aus

Wexler schaffte es vor zwei Jahren, Billy Joel langsam wieder für die Musik zu begeistern. Als er den 37-Jährigen bei seiner Arbeit sah, löste es lang verloren gedachte Gefühle aus: „Die Melodie, die Akkorde, die Akkordfolge, sogar die Taktart war etwas, das mir sofort auffiel, und das ist es, was mich mit Musik verbindet.“ Joels Kreativität wurde wieder geweckt. Abschließend sagte er: „Dieser spezielle Text in diesem Lied, ich hatte diese Gedanken, ich hätte diesen Text wortwörtlich schreiben können. Ich habe auf diesen Worten herumgekaut, ich habe an diese Worte gedacht, und ich habe diese Worte schon einmal gesagt. Es hat sich alles irgendwie zusammengefügt – und wer bin ich, mich dagegen zu wehren?“

Sein Song „„Turn The Lights Back On“ ist seit dem 1. Februar auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar, die „Audacy Check In“-Folge ist offiziell nicht in der EU abrufbar, lässt sich aber hier anhören.