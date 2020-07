Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: Led Zeppelin – „Presence“

Der Track befindet sich auf dem kommenden Reissue von „Goats Head Soup“ und blieb 46 Jahre lang im Archiv.

Ein lange verschollener Song, den die Rolling Stones gemeinsam mit Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page aufgenommen haben, ist endlich zu hören. „Scarlet“ wurde bereits im Oktober 1974 eingespielt, blieb aber 46 Jahre lang im Archiv. Das Stück ist nun Teil einer Special-Edition des lange unterschätzten Albums „Goats Head Soup“, das in einer Deluxe-Version am 04. September erscheinen wird. Schon am Mittwoch (22. Juli) ist „Scarlet“ zu hören. In einer Pressemitteilung beschreibt Page das Lied als so „ansteckend und dreckig wie alles, was die Band in dieser heiligen Ära so gemacht hat“. https://www.youtube.com/watch?v=Fl0COtEG-TM Die Rolling Stones und „Goats Head Soup“ „Scarlet“ ist vermutlich…