Letzte „Wetten, dass ..?“-Folge: Der Grund für Michelle Hunzikers Abwesenheit

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei der bisher letzten „Wetten dass..?“-Ausgabe am 19. November 2022

Am 25. November wird Thomas Gottschalks letzte Folge von „Wetten, dass ..?“ ausgestrahlt. Doch statt in Begleitung seiner langjährigen Co-Moderatorin Michelle Hunziker, wird der Entertainer alleine durch den Abend führen. Der Grund für ihre Abwesenheit war bisher nicht bekannt. Nun äußerte sich Gottschalk öffentlich dazu.

„Michelle war für mich mal eine erfreulich spontane Kollegin, eine Figur, die ich jederzeit anspielen konnte, und dann flogen die Bälle zurück“, so der 73-Jährige im Interview mit der „Zeit“. Dieses Miteinander hat der Moderator viele Jahre geschätzt, bis die Art und Weise, wie die Kolleg:innen zu moderieren haben, schärfer kontrolliert wurde. „Irgendwann kam ein Management ins Spiel, es wurden feste Texte auf Karteikarten angefordert, nichts Spontanes mehr, eher eine Parallelmoderation. Das ist etwas, was ich weder wollte noch brauche“, so der Entertainer über die Show-Änderung.

Vor einigen Wochen gab der Moderator auch den Grund für seinen eigenen Abschied von der Samstagabend-Sendung bekannt. Seiner Meinung nach sei er schlichtweg nicht mehr zeitgemäß und seine „Generation habe sich erledigt“, so Gottschalk. In einem Interview mit der „Bild“ erklärt er: „Ich bringe aus meiner Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt die richtigen Geisteshaltungen mit, die ich bräuchte, um heute noch zu funktionieren.“ Trotzdem sei der Entertainer, der die Show fast 25 Jahre – mit Unterbrechungen durch Wolfgang Lippert und Markus Lanz – moderierte, keinesfalls wehmütig über sein „Wetten, dass ..?“-Aus.

Auch wenn es ein letztes Mal „Top, die Wette gilt!“ heißt, wird Gottschalk nationale und internationale Stars auf seiner Couch sitzen haben. Neben einem gemeinsamen Auftritt von Shirin David und Helene Fischer, soll wohl auch Cher eine Showeinlage darbieten. Wer noch auf der Gästeliste stehen wird, ist derzeit noch unbekannt.