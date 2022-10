Liam Gallagher veröffentlicht Trailer zu „Knebworth 22“

Foto: Redferns, Roberta Parkin. All rights reserved.

Nach langem Warten wurde am Freitag (21. Oktober) der erste Trailer zur „Knebworth 22“-Dokumentation des ehemaligen Oasis-Sängers Liam Gallagher veröffentlicht. Den Trailer könnt ihr hier anschauen.

Empfehlung der Redaktion Liam Gallagher macht in neuem Video auf Suizid-Prävention aufmerksam

Im Voiceover erzählt Gallagher: „Wisst ihr… nach der Pandemie sind die Rechnungen einfach zu hoch. Da ist das zu bezahlen, und jenes … Und die Regierung hört nichtmal hin. Lasst uns daher nochmal alle gemeinsam in der Zeit zurückgehen und einen besonderen Moment erleben. Es ist scheiße wunderbar.“

Der Film kommt ab 17. November in die Kinos und erscheint gegen Ende des Jahres auf Paramount+. Regie hat Toby L geführt.

Knebworth 1996 und 2022: Die Hintergründe zur Doku

26 Jahre nach dem ikonischen Auftritt von Oasis in Knebworth steht Gallagher wieder dort auf der Bühne – diesmal jedoch ohne seine Bandkollegen. Zum legendären Auftritt der Formation im Jahr 1996 ist 2021 bereits der Film „Oasis Knebworth 1996“ heraus gekommen.

„In der selben Venue zweimal für zwei unterschiedliche Generationen gespielt zu haben war mehr als biblisch. Ich bin so dankbar, dass wir das dokumentiert haben. Knebworth war und wird für mich immer das Zelebrieren meiner Fangemeinde sowie der Musik bedeuten. Genießt den Film und lasst uns das genau so nochmal in 26 Jahren wiederholen.“

Mit der Platte „Knebworth 1996 (Live)“ wurden Aufnahmen von Oasis auf dem Knebworth Festival 1996 veröffentlicht. Eine Rückkehr der Band gilt jedoch als ausgeschlossen.