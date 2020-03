Glastonbury 2020: 50. Jubiläum soll stattfinden

„Cats“ gehört zu den großen Kino-Flops des Jahres 2019. Mittlerweile distanzieren sich unter anderem mit Taylor Swift auch die Darsteller von der Musical-Verfilmung

„Cats“ avancierte relativ schnell zu einem der größten Flops im Kinojahr 2019. Die Verfilmung von Andrew Lloyd Webbers Hit-Musical wurde schon seit der Veröffentlichung der ersten zwei Trailer mit Spott überzogen. Als der Film dann in die Kinos kam, änderte sich an dieser Meinung auch nicht viel – und das Katzen-Spektakel konnte weder Kritiker noch Zuschauer überzeugen. In einem seltenen Fall von Offenbarungseid eines Studios zog Universal von sich aus den Film aus dem Rennen um die Oscars 2020. Mittlerweile distanzieren sich auch die Darsteller aus „Cats“ so subtil wie möglich von dem Film. Eine davon ist Taylor Swift. In einem…