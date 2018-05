Wer darf das N-Wort in den Mund nehmen? Im Grunde niemand, doch Kendrick Lamar gab am Wochenende ein gutes Beispiel, warum das komplexe Problem nach wie vor in den meisten Köpfen noch gar nicht angekommen ist. Wie bei vielen anderen Konzerten auch holte der Rapper und frisch gekürte Pulitzer-Preisträger einen Fan auf die Bühne, um mit ihm oder ihr gemeinsam zu rappen.

Weiterlesen Depeche Mode: Dave Gahan singt sexy Song mit Goldfrapp – „Ocean“ Das Lied befindet sich auf der im vergangenen Jahr veröffentlichten Goldfrapp-LP „Silver Eye“ - und wurde nun gemeinsam mit Dave Gahan neu aufgenommen. Beim Hangout Fest in Alabama war die Glückliche eine junge Frau namens Delaney, wie der „NME“ berichtet. Und sie sang gemeinsam mit Lamar „m.A.A.A.d. City“ aus seinem Album Good Kid, M.A.A.D City (2012). Dabei rutschte der jungen Frau gleich zweimal das Wort „Nigga“ heraus. Das mag zunächst nicht überraschen, kommt es doch auch in dem Track insgesamt 15-mal vor. Aber dass es aus dem Mund einer weißen Anhängerin, die sich ihren Rap-Anteil eigenständig ausdachte, nun einmal eine andere Bedeutung hat, das schien Delaney nicht bewusst zu sein.

Nachdem sie das Wort auf anscheinend recht unverschämte Art fallen ließ, wurde sie von Kendrick Lamar höchstpersönlich gestoppt. Mehrmals soll er „wait wait wait waits“ gesagt haben, während Buhrufe aus dem Publikum kamen. Delaney scheint nicht auf den Mund gefallen zu sein, jedenfalls antwortete die Dame „Bin ich nicht cool genug für dich? Was ist los, Bruder?“ Dazu sagte sie nach Angaben des „NME“, dass sie es gewohnt sei, das so zu singen, wie sie es sich selbst ausgedacht habe.

YALL Emily just sent me this video from Hangout and Kendrick Lamar cut the music when this white girl that he brought on stage kept saying the N word 😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩 I am CRINGING AT THE CAUCASITY pic.twitter.com/O3u502AGHX

— HG (@_HalieShea23) May 21, 2018